Робби Уильямс. 10 сентября, СК Олимпийский

10 сентября Робби Уильямс (Robbie Williams) выступит в «Олимпийском» с «The Heavy Entertainment Show».

Концерт станет финальной точкой турне в поддержку нового альбома.

Новую студийную пластинку Робби Уильямса ждали целых три года. Критики гадали, сможет ли певец повторить прежний успех. И он смог. «The Heavy Entertainment Show» сразу же стал лидером продаж в родной Великобритании (67 тысяч копий только за первую неделю). Песни продолжают рвать хит-парады всего мира.

В России особый восторг вызвала, конечно, «Party Like a Russian», в которой рассказывается о «тяжелой» жизни простого русского олигарха. Клип на песню, вышедший 30 сентября 2016 года, стал чуть ли не самым обсуждаемым событием в отечественной прессе и рунете. «В России живкт 147 миллионов человек. Я не хочу их расстраивать. В любом случае не знаю, какое у них чувство юмора. Я не высмеивал никого», - по-английски скромно оправдывался Робби.

Но за это мы его и любим. В творчестве Робби Уильямса цинизм сочетается с романтикой, сарказм - с нежностью, а самолюбование - с самоиронией. Подтверждение тому - бесконечно длинный список наград и регалий (например, самое большое количество побед в «BRIT Awards» за всю историю премии и титул лучшего певца 90-х) и то, что мы слушаем песни Робби и когда нам грустно, и когда нам весело.

Берите любимых и друзей и приготовитесь вместе с Робби Уильямсом зажигать по-русски!