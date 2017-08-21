Дельфин все начал с чистого листа

Концерт Дельфина и его обновленного коллектива состоялся в клубе «16 Тонн» 18 августа

Дельфин © KM.RU, Евгений Стукалин

Дельфин и «Тонны» - тесно связанные друг с другом понятия. Один из немногих столичных клубов-долгожителей появился примерно тогда же, когда Дельфин окончательно вырос из коротких штанишек «Мальчишника» и запустил успешный сольный проект. 19 ноября 2004 года в «Тоннах» состоялся концерт музыканта, легший в основу live-альбома. Тогда как раз Дельфин обкатывал материал пластинки «Звезда», из которой благополучно исполняет избранные вещи и поныне. И по сей день он регулярно выступает в клубе на Пресне с неизменным грифом на афишах «SOLD OUT». Не стал исключением и нынешний августовский концерт.

Несколько месяцев назад Дельфин распрощался со своим гитаристом Павлом Додоновым, которому мы обязаны своеобразным звучанием той же «Звезды», а также «Юности» и «Существа». На диске «Андрей» (2013) наметился отход от рваного перегруженного психоделического звучания в сторону прихотливой ритмики и атмосферных гитар. Еще более ощутимой эта тенденция стала на прошлогодней пластинке «Она». Похоже, неистовому экспериментатору Додонову просто стало тесно в рамках группы Дельфина, который, в свою очередь, решил опять переформатироваться и начать всё с чистого листа.

Тот, кто не раз бывал на сетах Дельфина, в курсе, что к ним при всем желании нельзя подходить с привычными мерками. Элемент предсказуемости сведен к нулю даже тогда, когда музыканты играют практически идентичные программы. Угол зрения исполнителей и зрителей незаметно сдвигается за свет варьирования состава инструментов, видеоряда, светового шоу ну и, естественно, настроения самого Дельфина, всякий раз траслирующего в зал совершенно разнотипные энергетические потоки. В результате концерт совершенно невозможно поделить на привычные для других музыкальных проектов «смысловые блоки» - и больше ничего не остается, кроме как, погружаться в происходящее с головой и следовать за авторскими интенциями от начала и до конца. Не этом ли залог кассовой стабтльности Дельфина?

Вместо отошедшего от дел Павла Додонова Дельяин рекрутировал сразу двух молодых музыкантов — барабанщика Василия Яковлева и гитариста Игоря, переходящего в некоторых треках на бас. Парадоксальным образом от таких перемен саунд стал не плотнее, а разреженнее, а основной груз лег на профессор, с которым с ловкостью управлялся сам Дельфин. Неудивительно, что при таком раскладе вектор концерту задавали песни из альбомов «Андрей» и «Она». А разница между тем, что было и тем, что стало, хорошо прослеживалась по песне «Город». В строчках «Пролью заката в сердце медь На черный флаг твоих небес» гитарист будто бы легкими импрессионистическими мазками рисовал зарево заката, тогда как Додонов сделал бы акцент на «черном флаге», грубо прорисовывая его углем сорвавшихся сцепи риффов.

Концерт в «Тоннах» обошелся без видеоарта, но это с лихвой было компенсировано световым шоу. Взыскующие белые лучи выпивали из зрителей суетные мысли под открывающие концерт «Рябиновые птицы», а на «Звезде» всё заливалось тревожным красным светом. Именно непрерывно пульсирующие лучи помогали лучше понять, что значит в «QT» фраза о «смотрящем с икон Святом Духе». Ведь они, так же, как и третья ипостась Троицы («Дух дышит, где хочет», Ин. 3:8) выхватывали людей из зала непроизвольно, спонтанно, и также немотивированно удалялись, даруя не надежду (которая во вселенной Дельфина имеет негативное значение), а опыт и озарение. После такого сеанса самопознания даже песня «Темно» не воспринималась как депрессивная, а размеренно сыгранная «Любовь» четко проводила водораздел между разрушительными страстями и любовью-жертвой.

Но Дельфин не был бы собой, если бы не поставил в финале выступления жирный знак вопроса. Вдоволь поплясав под забористый инструментал, он откланялся, оставив тщетную надежду на второе отделение. Надежда в очередной раз оказалась посрамлена. Второе отделение наверняка состоялось, но уже где-то в параллельных мирах или в подсознании расходящихся по домам посетителей клуба.