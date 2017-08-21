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«Карозия 2.1», 26 августа, «16 Тонн»

18:04 21.08.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Отцы основатели и ключевые участники «золотого» состава Коррозии Металла, Боров и Костыль, демонстрируют своё видение классических боевиков коллектива конца 80-х начала 90-х

Каждый может услышать лавину из харда, стоунера, трэш-метала, сдобренного психоделическими красками.

Начало в 23.00.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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