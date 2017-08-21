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Артур Беркут, 25 августа, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

18:11 21.08.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами

Наследник династии цирковых артистов, Артур Беркут вот уже без малого 40 лет делится своими артистическими генами с отечественным хард-роком

За это время он успел отметиться в доброй дюжине групп, побывать солистом легендарных «Автографа» и «Арии» и, наконец, запустить успешную сольную карьеру. Ее очередной многообещающий виток - грядущий макси-сингл ведомой Беркутом группы имени себя и его громкая презентация, по ходу которой неминуемо прозвучат лучшие песни главных проектов певца (то есть, как минимум «Автографа», «Арии» и «Артура Беркута»), а на сцену выйдет один очень специальный гость.

Начало в 20.00.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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