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Гарик Сукачев, 29-30 августа, «16 Тонн»

18:14 21.08.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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За практически сорокалетнюю рок-н-ролльную карьеру в жизни Гарика Сукачева бывало всякое: и великая группа «Бригада С», и организованные им фестивали «Рок против террора», и своя телепрограмма на центральном ТВ, и под два десятка ролей в самых разных фильмах и сериалах

При всех этих метаниях Игорь Иванович всегда оставался, во-первых, москвичом до мозга костей. А во-вторых, музыкантом, лучше всего схватившим русскую народную дерзость — когда каждый концерт превращается в разухабистый балаган, когда грани между музыкальными жанрами стираются и остается только сырая, циркулирующая из ниоткуда в никуда энергия, в конце концов обрушивающаяся на зрителей.

Сейчас Сукачев выступает нечасто — когда находится время между театральными постановкам на сцене «Сатирикона», съемками фильмов о своем путешествии по алтайскому Чуйскому тракту и клипов с Валерией Гай-Германикой. Поэтому услышать ветерана русского рока на концерте — большая удача.

В этот раз концертов будет целых два — во-первых, чтобы всем желающим хватило места. А во-вторых, чтобы дать артисту возможность включить в программу все любимые слушателями песни, не исполнявшиеся вживую вот уже года четыре. Среди которых есть и по-настоящему народные — «Моя бабушка курит трубку» или «Я милого узнаю по походке».

Одним словом, действительно программа «Все хиты».

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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