Сергей Мазаев лишился своего бизнеса

Лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев перенес колоссальные убытки

Сергей Мазаев

С начала 90-х Мазаев в центре ночной клубной жизни в Москве. Он не только денно и нощно тусовался в модных заведениях, но и приложил руку к созданию некоторых из них. Однако сейчас ситуация с клубами в Москве оказалась довольно сложной. Да и точки общепита нередко уходят в минус.

Недавно Мазаеву пришлось закрыть собственный ресторан «Гороховое поле», которым он владел несколько лет. «Дело как-то не пошло, – честно признался Мазаев «СтарХиту». – Все было замечательно только в первый год существования – 2014-й. Позже и конкуренция усилилась, и кризис не дремал. Я решил: а ну его! Однако закрыть ресторан оказалось не так-то просто. Хозяин помещения долго не мог найти нового арендатора, поэтому логотип и название бара над входом убрали сравнительно недавно. Погружаться в этот бизнес я больше не хочу – жалко времени, сил и финансов. Буду заниматься тем, что у меня получается лучше всего, – музыкой».

Сергей Мазаев

Факт закрытия стильного заведения музыканта очень расстроен, поскольку он приложил руку и к дизайну заведения, и к формированию меню. «Гороховое поле» было рассчитано и на тех, кто просто зашел опрокинуть стопку-другую в баре, и на гурманов, пришедших за кулинарными изысками.

Помещение площадью 850 кв. м на улице Казакова включало в себя основной зал, антресольный этаж и утепленную летнюю веранду. В ресторане гости могли попробовать уникальные авторские коктейли и фирменные блюда от шеф-повара. Например, запеченные кабачки, ризотто с сыром и многое другое. Средний чек в заведении составлял 1500 рублей на человека.

Мазаев оказался не единственным представителем шоу-бизнесу, прогоревшем на ресторанном бизнесе. Например, Оксане Федоровой пришлось закрыть в начале лета ресторан Palatin, который просуществовал менее года — и практически сразу Федорова начала находить в нем недостатки. «Во-первых, у заведения неудачный вход – не с улицы, а со двора, – рассказала «СтарХиту» она. – Это создает дискомфорт для гостей: чтобы попасть внутрь, нужно обогнуть дом. Во-вторых, технические особенности помещения не позволяют открыть в нем караоке, ведь оно привлекает клиентов. Я и сама люблю попеть...

Сергей Мазаев

Не повезло с собственным рестораном и Дмитрию Нагиеву, вынужденно закрывшем в мае собственный китайский ресторан «Хуанхэ». «Заведение было нерентабельно, – рассказывает «СтарХиту» один из его бывших менеджеров Тимур. – Арендная плата очень высокая, а посетителей с каждым месяцем становилось все меньше. Полных залов на моей памяти вообще никогда не было, а рассчитано место было на 250 человек. Да и сам Нагиев совсем не появлялся в ресторане, не устраивал никаких промоакций со своим участием, особо не интересовался бизнесом. Кухня тоже довольно спорная, на один раз, так сказать, - попробовать и больше не вернуться. На освободившемся месте, кстати, буквально через несколько дней открылся магазин сети «Мосхозторг» – вот это точно всем нужно».

Фото с сайта kino-teatr.ru