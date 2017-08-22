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Allegaeon «Proponent For Sentience»

16:41 22.08.2017 , Денис Ступников

Исполнитель: Allegaeon, Название: «Proponent For Sentience», Стиль: мелодик дэт-метал, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Новое поколение музыкантов всеядно. Не являются исключением и металлисты, которых обычно принято обвинять в кондовости и излишнем консерватизме. Яркий пример — американская команда Allegaeon.

Возникну в 2008-м, они сразу взяли курс на мелодик дэт-метал. При этом мыслить эпическими категориями они предпочитают не столько на уровне текстов, сколько музыки. Техничность, изобретательность, ломка стереотипов — вот три кита на которых держится музыкальная составляющая Allegaeon.

Все эти качества попахивают изрядной рассудочностью — не случайно треки альбома «Proponent For Sentience» насыщены абстрактными и научными терминами. А это существенно снижает магию записи, делая пластинку скорее артефактом для посвященных, нежели совершенным произведением искусства, способным открыться всем ищущим. К тому же 72-хминутный хронометраж пугает и изнуряет.

Но все далеко не так уж безнадежно. Отдельные фрагменты песен исключительно хороши — будь то затягивающий в свое жерло басовый бридж в «All Hail Science», пространная партия мелодичной гавайской гитары в «Gray Matter Mechanics - Apassionata Ex Machinea» или неторопливые клавишные экзерсисы в «The Arbiters». Бонусный кавер на Rush («Subdivisions») предназначен тем, кому близка эта песня, но не вштыривает ее легковесная аранжировка. Ибо с наруливанием модернового металлического звука у Allegaeon всегда был полный порядок.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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