Объявлены даты премьеры нового сезона шоу «Голос»

На Первом канале проанонсировали дату премьеры нового сезона музыкального проекта «Голос».

Передача стартует 1 сентября 2017 года. Из 10 525 претендентов, приславших минувшим летом свои заявки на участие, было отобрано 158 человек.

В жюри шестого сезона шоу «Голос» возвращается «золотой состав» - Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан. «Каждый, кто учился в ВУЗе, бывал на детских сборах или в лагерях, знает, что это такое – мечта вернуться после долгого перерыва в атмосферу счастья, будто заново пережить юность, ощущения свежести, новизны, безудержного праздника, - цитирует Диму Билана InterMedia. - Подобные эмоции испытал и я, когда узнал, что мы все вновь встретимся. Мы уже все сидим в группе в WhatsApp – Леонид, Александр Борисович, Пелагея и я. Смеемся, обсуждаем будущий съемочный процесс, позитива - через край! На «Голосе» уже появился такой термин: «золотой состав» наставников. Тот случай, когда все совпало - пожелания зрителей, наши собственные и Первого канала».

Александр Градский добавил: «Успех «Голоса» - это импровизация, работа конкурсантов, работа редакторов и наставников, конечно. При этом я имею в виду первый состав наставников. Когда в «Голос» пришли Полина Гагарина, Гриша Лепс и Баста, все было чудесно, мило, но они не подходили друг другу. Это как в часах, где есть разные шестеренки. Если они подходят, часики идут. В первом составе подошли. Мы люди очень разные, но умели взаимодействовать, поддерживать друг друга. Владельцы формата пытались навязать нам сценарные амплуа. Ничего не вышло. Мы сами знали, что хорошо и что плохо, и как нужно вести себя».

Музыкальные наставники наберут свои команды, а затем сами же «разберут» их. Дальнейшую судьбу участников будут решать уже зрители во время прямых эфиров. Начало эфира в 21.30.