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Лидер злободневной группы «Рабфак» был обнаружен мертвым

00:44 23.08.2017
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
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Создатель группы «Рабфак» и известный продюсер Александр Семенов обнаружен мертвым в съемной квартире в Москве.

Друзья артиста пытались выйти с ним на связь с 20 августа, сообщает InterMedia. Дверь съемной квартиры, в которой он проживал, была закрыта на щеколду изнутри. Друзья и коллеги Семенова что пытались вызвать полицию, однако вскрывать дверь нельзя без разрешения хозяина — последний же находился в Петербурге и не мог приехать до 24 августа.

В итоге проблема была решена, но увиденное не утешило родных и близких Семенова. «Трагедия. Чуда не случилось. Чудесный, умный и добрый человек Александр Семенов найден мертвым у себя дома, ужасно», – говорится в одном из сообщений в Фейсбуке.

Александр Семенов известен как экс-продюсер певицы Юты и идеолог группы «Рабфак». Он создал группу совместно с текстовиком «Арии» Александром Елиным в 2009-м. «Рабфа»к работал в жанре политических рок-частушек и прославился такими песнями-мемами, как «Наш дурдом голосует за Путина», «Новая песня о милиции» и «Хватит кормить Канзас». Выступления группы проходили нерегулярно. На счету у «Рабфака» два номерных альбома – «Наш дурдом» (2012) и «Прочь, демократия!» (2014).
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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