Гастроли группы «Чайф» в США оказались под угрозой срыва

Из-за решения США о прекращении выдачи неиммиграционных виз по всей России под угрозой срыва оказались гастроли рок-группы «Чайф», пишет «Националная служба новостей».

По словам директора коллектива Ильи Спирина, музыканты «Чайфа» успели получить так называемую «рабочую петицию» - разрешение на работу в США. Следующим этапом должно было стать получение виз в екатеринбургском консульстве. Однако уже в понедельник консульство не работало. Теперь, чтобы получить визы музыкантам придется ехать в Москву.

В случае сложностей с получением виз, группа рассчитывает на помощь атташе по культуре посольства США.

С весны 2017 года «Чайф» гастролирует по России с программой «Вместе теплей». На осень у группы запланированы выступления в Великобритании, США и Канаде.

«Билеты уже проданы, поэтому отменять гастроли мы не можем и не будем. Основная часть визового процесса пройдена — рабочая виза получена. Осталась техническая часть — откатать отпечатки пальцев и вклеить в паспорта саму визу», - рассказал Спирин.

Он выразил надежду на то, что к процессу получения виз музыкантами подключатся атташе по культуре посольства США и министерство внешнеэкономической деятельности Свердловской области.

Напомним, с 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам. В Москве выдача виз возобновится с 1 сентября.