Путин пообещал помочь начинающим композиторам

Власти РФ рассмотрят вопрос о возможных мерах поддержки исполнения в филармониях и других произведений молодых российских композиторов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

На то, что произведения начинающих композиторов чаще всего не доходят до сцены, рассказал правнук и тезка знаменитого композитора Тихона Хренникова. В качесте меры, способной помочь молодым музыкантам заявить о себе, он предложил ввести квоты для театров и филармоний на исполнение таких произведений.

Путин заявил, что разделяет озабоченность Хренникова. «Давайте подумаем, и если вы прикинете еще какие-то конкретные предложения, то постараемся их реализовать. Но я и сам подумаю, и попрошу коллег в правительстве и в Минкультуре тоже подумать об этом», - сказал глава государства.