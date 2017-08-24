Игорь Крутой развеял миф о разворовавших страну коммунистах

Инициатор «Новой волны» Игорь Крутой в который раз с триумфом проводит свой фестиваль

Несколько лет назад «Новая волна» переехала из Юрмалы в Сочи из-за неуважения прибалтийских властей к российским артистам. «Их крутой министр иностранных дел, который прославился тем, что убрал русских артистов с «Новой волны», потом прислал ко мне гонцов в лице мэра Риги и посла Латвии в России, чтобы сохранить проект в Юрмале, - объясняет Крутой причины этого шага «КП». - Но я просил одного - извинений, официальных, МИДа перед МИДом. И его заверений в том, что никогда запрет на въезд наших артистов больше не повторится с письменной гарантией. Он не дал ни того, ни другого, поэтому мы распрощались. Сейчас на освободившемся месте Лайма Вайкуле делает свой проект, приглашая русских артистов. Вот парадокс – русских артистов не пустили, а теперь делают проект, приглашая их же».

Как продюсер Крутой достаточно плотно работает с Дмитрием Хворостовским и Анной Нетребко. «Опыт с Димой Хворостовским - это «мои университеты», - объясняет Крутой. - Я в кроссовере (смешение жанров в музыке) впервые работал, и мы вместе постигали какие-то вещи и в мелодиях, и в аранжировках, и в записи…С Аней Нетребко и ее супругом Юсифом Эйвазовым мы 1 сентября выпускаем альбом на Universal, а его презентация состоится в Берлине 31 августа - Анна будет петь для 70 тысяч зрителей. Сначала релиз в Германии, потом в Японии, затем – в Америке. Для меня такого уровня работа на сегодняшний день самая мощная - может, мощнее и не будет.

К сожалению, ни Хворостовский, ни Нетребко на этот раз на «Новой волне» не появятся. «Что касается Димы, дай Бог ему здоровья, и пусть Боженька улыбнется ему, - говорит Крутой. - Он борется, и эта борьба – не совсем равная. Нам бы всем помолиться за его здоровье. А у Анны сейчас график очень плотный. Я хотел, чтобы она выступила в открытии Фестиваля молодежи и студентов в Сочи, но у нее все занято сейчас».

Беспочвенными оказались и слухи о выступлении Земфиры на «Новой волне». «На «Волне» она не появится. И переговоры шли не об участии в «Волне», а о выступлении на вечеринке после открытия. Но они выставили там такие требования…С Робби Уильямсом было проще», - признался Крутой.

Высказался Крутой об Андрее Малахове: «Мне кажется, чтобы понять, с кем ты жил, надо разойтись. Андрей - прекрасный ведущий, он имеет право на существование и на других каналах. Ну, что такое «лицо канала»? Мне кажется, ведущие могут участвовать в разных проектах. Саша Олешко, переходя на НТВ, оговаривал, что имеет право появляться в программах других каналов. Успех «Пусть говорят», я думаю, процентов на 80 процентов строился на народной любви к Малахову. Да, работала суперпрофессиональная группа, которая находила темы - спорные, но дающие рейтинги. Эта группа с ним перешла на Второй канал. Поэтому, думаю, что его проект будет успешен и там».

Сейчас Игорь Крутой живет по соседству с небезызвестным советским политиком Егором Лигачевым. «Мы встречаемся во дворе, - делится впечатлениями о нем композитор. Сидим иногда на лавочке по-соседски. Он мне очень интересные вещи рассказывает. Как он переехал в Москву, как общался с Андроповым, Брежневым... Меня интересует это время. А Егора Кузьмича - нынешнее: он мне много вопросов задает про «Новую волну», шоу-бизнес. Очень достойный человек, Егор Кузьмич. Он, конечно, пенсионер Союзного значения, поэтому пенсия у него побольше обычной, но у него нет ни дажчи, ни особняков, только квартира. На два часа в день он может вызвать из гаража Госдумы машину. И больше никаких «благ». Хотя описывали, как коммунисты всю «раскрали страну». Я за ним наблюдаю. И вижу, что он не менял убеждений и принципам своим остается верен».

Несколько лет назад Крутой встречался с Дональдом Трампом. «Не буду рассказывать - ничего не получилось, - вспоминает он об этом. - Но понимаю, что все, что связано с Трампом, сейчас вызывает интерес. Трамп, прежде всего, шоумен, а не бизнесмен. Даже если он входит в какие-то проекты, то просто берет процент за то, что в них будет звучать его имя. А то, что он несколько раз был банкротился, но возрождался из пепла – показатель его силы, как человека. Мне поначалу показалось, что на посту президента он сможет сделать что-то мощное... В общем, жизнь покажет».