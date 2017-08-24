Солист «Дюны» констатировал смерть российской эстрады

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин отметил на днях свой 55-летний юбилей

Виктор Рыбин

Уже много лет Рыбин счастлив со своей женой — певицей Натальей Сенчуковой. В интервью «СтарХиту» Рыбин поделился секретом прочности своих с женой отношений. «В том, что все разводятся, а мы – нет, - заявил он. - Срабатывает закон Ломоносова: в одном месте прибывает, а в другом убывает. А вообще, я считаю, в семье каждый должен уметь вовремя включить реверс и не доводить до конфликта. Мне повезло: Наташа это умеет. Она была бы хорошим гидроакустиком на подводной лодке – умеет предугадывать ход событий».

Сенчукова с мужем согласна: «Да у нас их и не бывает, конфликтов. Разве что я иногда капризничаю. Случается, Витя музыку пишет, а я приду и пытаю, что на ужин приготовить. Он отмахивается, могу взбрыкнуть: как это, меня отвергают? Но муж всегда сглаживает ситуацию чувством юмора. Когда познакомились, я его шутки не понимала. А потом привыкла и теперь сама выдаю такое, что Витя иногда говорит: «Тусь, лучше помолчи»».

Виктор Рыбин

Сыну Натальи и Виктора Василию 18 лет, он учится во МГИКе на режиссера театральных представлений. Учеба парню дается тяжеловато, зато у него есть своя рок-группа. «Сперва я думала, Вася в меня – мягкий, послушный, без лидерских качеств, - рассказывает Наталья Сенчукова. - А потом он с приятелями основал рок-группу ANOTHER ONE DIVIDE, стал в ней руководителем, хоть и самый юный. Как-то краем уха услышала, как он делает выговор парню на шесть лет старше, и поняла: это в нем от папы».

Старшая дочь Рыбина от первого брака живет в Крыму. «Служит старшим лейтенантом в полиции, - рассказал он. - Если от Маши нет звонков, я спокоен. Обычно она трезвонит, когда намечается какая-нибудь фигня, которая ей кажется сложной. Но после разговора со мной и Наташей дочь успокаивается».

В этом году Виктор Рыбин отмечает двойной юбилей, поскольку его группе «Дюна» исполняется 30 лет. Новые песни у коллектива в наличии имеются. «Мы их пишем, но группу любят за старые песни, - признается Рыбин. - У молодежи свои герои, они нас почти не знают. Хотя недавно выпустили песню «Сисадмин», ее хорошо приняли люди разных возрастов. Но, конечно, нашлись и те, кто смешал нас с грязью, обозвали меня колхозником и свиной рожей, которому сахаром торговать надо, а не петь. Критика всегда была, просто раньше недовольные строчили на телевидение, и их письма с оскорблениями не публиковали. А сейчас Сеть раскрепостила невменяемых. Виртуальный мир не для меня, я даже эсэмэски отправлять не умею. Лучше с друзьями посижу, посплетничаю. Любим включить музыкальный канал и как пройтись по всем!»

Современное состояние россйискйо эстрады Рыбин считает безнадежным. Он согласен с тем, что сейчас поют все подряд, не особо заботясь о вокальных данных. «Раньше так же было, - сообщает он. - Но мы не играли в шоу-бизнес, а просто были музыкантами: выходили на сцену и пели. А сейчас все стараются засветиться, где только можно. Будущего у них нет. Стоящие артисты закончились на Лепсе и Земфире».

Сегожня один из главных приоритетов Рыбина — ЗОЖ. Несмотря на было вдохновенный гимн напиткам разной крепости, максимум, что может себе позволить Рыбин сегодня — это пару банок пива. «Витя спортсмен, каждый день делает зарядку, тягает гантели, бегает по поселку, - гордится Наталья Сенчукова. - К тому же у нас семья уже 20 лет на здоровом питании. В начале 90-х мы ели не пойми что, а позже одумались, исключили из рациона копчености, колбасы, потом и мясо. Теперь у нас на столе только индейка, рыба, овощи. А вот от шоколада не могу мужа отучить. Но позволяет себе только по выходным – такое у нас правило. Впрочем, в честь юбилея, возможно, подкорректируем его».

Фото с сайта kino-teatr.ru