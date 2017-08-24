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Николай Басков снимется в сериале о советском детском хоре

15:06 24.08.2017
Николай Басков © KM.RU, Игорь Варнавский
Николай Басков © KM.RU, Игорь Варнавский
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«Золотой голос России» Николай Басков снимется в 12-серийном фильме «Хор».

В проекте кинокомпаний «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн» для Первого канала также сыграют Ольга Волкова, Татьяна Орлова, Юлия Ауг, Михаил Жигалов, Дмитрий Астрахан, Юрий Назаров, Виктор Проскурин и Яна Сексте, сообщает «7 дней».

События ленты разворачиваются в 1972 году. Услышав песни юного певца Робертино Лоретти, 12-летний школьник из Люберец Юра тоже решает петь. С помощью молодой учительницы музыки ему удается преодолеть стеснение и пройти прослушивание в знаменитый детский хор под руководством Павлова (отсылка к руководителю Детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения Виктору Попову).

— В сценарии прописано больше 20 детских ролей с совершенно «не детскими» задачами,— рассказывает режиссер и соавтор сценария Алена Райнер. — С декабря прошлого года мы проводили кастинг, ходили по школам, театральным студиям, музыкальным школам и хорам. По скромным подсчетам, на наш фильм пробовалось около 3000 детей! Найти ребенка с подходящими качествами, необходимыми для работы в кино, а тем более в сериале, непросто. Ведь дети-актеры не играют, а проживают ту или иную ситуацию в кадре. Это совсем другая работа, чем с профессиональными артистами!

Съемки сериала продлятся шесть месяцев и пройдут в Москве, Ростове и Краснодарском крае, на территории Всероссийского детского центра «Орленок».

Темы: Кино в России, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Телевизионные сериалы
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