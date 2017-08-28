Юбилей Паганини отметили концертом на московском корабле

Очередной концерт из серии «Музыка на воде» состоялся на теплоходе «Маэстро» 22 августа

«Москва-река, Москва-река сердце успокоит на века», - поет Глеб Самойлов в одной из своих самых броских песен последнего времени. И хотя сам он вкладывает в это утверждение изрядную долю сарказма, этим летом на Москве-реке действительно проходят мероприятия, неизменно дарующие их свидетелям ощущение вселенского покоя. Речь идет об устраиваемых серией «Москонцерта» музыкальных вечерах «Музыка на воде» на курсирующем по главной водной артерии столицы теплоходе «Маэстро».

Последний по-настоящему теплый день этого недружелюбного лета как нельзя лучше подходил для восприятия итальянской классики, которой был посвящен этот концерт. Первое отделение целиком состояло из произведений несравненного Антонио Вивальди. Отчалив от набережной Тараса Шевченко, кораблик набирал ход, а со сцены в исполнении солистов Москонцерта Ирины Никоновой (чембало), Олега Бугаева (виолончель), Ирины Павлихиной и Ивана Покровского (скрипки) разносились чарующие звуки одного из концертов мастера. Всплески чембало можно было сравнить с течением воды, звуки виолончели — с устремленным вдаль теплоходом, а скрипки ассоциировались с рвущимися наверх ликующими душами музыкантов и зрителей.

Как обычно, исполняемые произведения идеально «рифмовались» с проплывающими за окном пейзажами. Так торжественная ария о триумфальном возвращении воинов после побед в исполнении Людмилы Ватутиной сопровождалась видами Новодевичьего монастыря, напоминавшем о героизме монахинь, который отстояли обитель в 1812 году при осаде французов. Эпитет «несломленный» одинаково подходил для обоих шедевров - музыкального и архитектурного искусства.

Нашлось на концерте и место искрометным шуткам, за которые отвечал элегантный конферансье Андрей Лавинский. Перед «Фолией» он немного рассказал об истории этого танца. Оказывается, танец в трехдольном метро исполняли горячие мужчины, переодетые в женщин. По окончании номера Лавинский продолжил благодатную тему травести: «Прошли года, фолии уже нынче не те, а мужчины по-прежнему переодеваются в женщин!».

Во втором отделении прозвучали произведения Россини, Скарлатти и других композиторов с Апеннинского полуострова. Грядущее 235-летие Николо Паганини музыканты отметили его терцетом для скрипки, виолончели и фортепиано. Завершился концерт забавным казусом. Тенора Валентина Суходольца вызвали на бис, он затянул арию, у него отказал микрофон, но певец, не обращая внимания на неполадки, стоически допел свою партию.

На концерте были разыграны билеты на следующее мероприятие из серии «Музыки на воде»: 5 сентября речная прогулка пройдет в ритмах аргентинского танго. Также было сделано важное объявление, касающееся распространения абонементов «Москонцерта» на будущий год. Среди музыкантов, с которыми встретится зрительв сезоне 2017-2018 гг – камерные оркестры «Времена года» и «Московская камерата», Государственный квартет имени Чайковского, Квартет имени Глинки, ансамбль Дмитрия Покровского, Хоровой театр Бориса Певзнера, знаменитые солисты: народный артист России Михаил Уткин (виолончель), заслуженный артист России Граф Муржа (скрипка), лауреат международных конкурсов Андрей Гугнин (фортепиано), певец и композитор Дмитрий Швед и многие другие. Часть концертов и образовательных программ предназначена для юных зрителей. приобретая абонементы до 31 августа, гости получают возможность купить билеты по доступной цене с существенной скидкой.