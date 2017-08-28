Пилот «Двадцатничек» (2CD + флеш-карта)

Исполнитель: Пилот, Название: «Двадцатничек», Стиль: рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Группа «Пилот» привыкла подходить к своим юбилеям без излишнего пафоса. К своему 10-летию они выпускали озорной альбом «10 лет. Полет нормальный», составленный из вывернутых наизнанку знакомых песен с новыми стебовыми названиями. Еще 10-летие спустя музыканты снова не стараются изображать из себя напыщенных грандов и мэтров, предложив двойной сборник старых и новых песен, исполненных Ильей Чертом под гитару.

Когда заряжаешь в плеер первый диск с веселящей надписью «Раз пластиночка!» и слышишь первые аккорды «Неба!», лихорадочно задаешься только одним вопросом: «Господи, почему они не сделали этого раньше?». Лишенные индустриального лоска и гранджевой задиристости, эти песни только выигрывают и доходят до сердец слушателя кратчайшим путем. Кардинально меняется не только инструментальная подача, но и аокальная манера Черта. Если раньше он пел с насмешливо доверительной хрипотцой, то теперь охотно переходит на приджазованные рулады и мастерски форсирует вокал там, где это действительно нужно.

От иного ракурса смещаются и смысловые акценты. «Небо» из вселенского гимна тоски по подлинному дому превращается в неторопливую исповедь о сокровенном мистическом опыте. В акустической версии этой песни добавлен сказовый куплет про «лабиринты Джан Ку» - привет великой питерской группе и ее дебютному альбому. В «Нет вестей с небес» вместо имитации волчьего воя в финале Илья Черт изображает подспудно рвущийся изнутри вопль отчаяния на строке «если волчий вой рвется изнутри». Подобный вокальный фокус проделывал, например, Алексей Романов в песне «Воскресения» «Волчья». В «Пешком по шпалам» Черт сдержан и не позволяет себе игривых интонаций во фразе про «девчонок», благодаря чему песня воспринимается как отчет о путешествии к себе, настоящему, лишенному всего наносного и случайного.

Эволюция Ильи Черта хорошо прослеживается по нескольким включнным в «Двадцатничек» новым песням, написанным в период с 2011-го по 2015-й год. Черт прибегает здесь к самым разным жанрам — дворовая баллада («За жизнь»), ироничный блатнячок («Художник»), ролевая бардовщина а ля Высоцкий или Башлачев («Заячье царство»). Но суть одна — всё это притчи о выстраивании взаимоотношений мятущейся души со своим Творцом. Даже балансируя на грани фола, Черт никогда не впадает безвкусицу. Например, в опубликованных в буклете издания свежих стихах есть строчки про мерзавца, «сравнявшего частушки б...дские и Божии Слова». А ведь именно такой микс (но без подобной уничижительной характеристики!) присущ песне «Море, Космос, дети»!

«Двадцатничек» желательно постигать только в виде официального издания, поскольку оба диска упакованы в красочный диджибук с пространными комментариями Ильи Черта, флешкой и фирменным медиаторам (в некоторых экземплярах нумерованного тиража можно еще найти рекламную открытку юбилейного концерта в Санкт-Петербурге 11 февраля. Из сопроводительной информации Ильи Черта к альбомам мы узнаем массу эксклюзивной информации, касающейся посвящения «Джоконды» осознанным сновидениям, причудливых обстоятельств появления «Жывого концеррта» и сознательных коммерческих рисков, на которые пошел Илья Черт, задумывая пластинку «1+1=1». Редко кто из рокеров способен преподнести свое творчество объективно, но Черту это удалось.

Московский концерт «Пилота» Двадцатничек. Довесок» состоится в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 14 октября.