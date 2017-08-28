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Иосиф Кобзон не пустил свою внучку в шоу «Голос»

12:49 28.08.2017
Иосиф Кобзон © KM.RU
Иосиф Кобзон © KM.RU
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Иосиф Кобзон отказался стать одним из наставников телешоу «Голос».

Певец, который вскоре отметит свое 80-летие, отклонил предложение создателей программы присоединиться к «звездному» составу жюри — Александру Градскому, Леониду Агутину, Пелагее и Диме Билану, сообщает портал Dni.ru. «Ни в коем случаем я бы не пошел наставником, потому что они там исполняют чью-то волю – их инструктируют, что каждый из них должен делать на проекте, – заявил певец корреспонденту в интервью этому изданию. – Вот они собираются, четверка лихих наших исполнителей, и начинают поворачиваться со словом: «Мой!» Особенно эмоционально это делает Пелагея».

Примечательно, что и своей внучке Кобзон запретил участвовать в шоу «Голос». «Я отказался категорически! Ни за что! – возмущается Кобзон. – Зачем мне воспитывать моих внучек на такой музыке? Дело в том, что с некоторых пор я не смотрю передачу «Голос» – ни взрослый, ни детский. Не потому, что мне неинтересно – у нас очень много талантливых ребят. Но мне не нравится, что участники там не поют оригинально, а обезьянничают, пародируют других артистов. Я бы эту клоунаду так и назвал – «Конкурс песенных пародий». Они поют зарубежные хиты на английском, на итальянском, а зачем? На Западе в кабаках это делают гораздо лучше! Я хочу, чтобы они исполняли наши песни – на русском. Но они же не умеют петь ни «Очи черные», ни «Калинку»».

Кобзон потрясен низким уровнем участников шоу: «Потратьте вы время, зайдите в музыкальную библиотеку, возьмите антологию советской или русской песни, позанимайтесь с концертмейстером. Нет же, проще скопировать покойницу Уитни Хьюстон! Почему Лева Лещенко позволяет себе в концерте спеть русскую народную песню, хотя мог бы ограничиться своими шлягерами, а молодежь считает это зазорным?! И предпочитает исполнять всякий вздор: часы-трусы, немножко беременна, немножко влюблена. Черт-те что!»

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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28.08.2017, 14:39
Гость: Серёга

Иосиф Давидович абсолютно прав, говоря о чрезвычайно низком уровне "голосящих", то же касается "передачки" "Ты - супер!".И вообще, Культура на ТВ откровенно "отдыхает": то ли её туда не пускают, даже на "свой" сайт, то ли ей самой культуры не хватает.
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