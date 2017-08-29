Солистка «Серебра» ушла из группы из-за духовных практик

Одна из вокалисток группы «Серебро» Полина Фаворская завершает сотрудничество с проектом.

Продюсер коллектива Максим Фадеев заявил, что сроки пока не определены, но, скорее всего, солистка уйдёт в ближайшие месяцы, сообщает InterMedia. «Она решила попробовать себя в разных направлениях, и мы очень за неё рады», — добавил Фадеев, отметив, что новый трек «В космосе» посвящён уходу Фаворской.

Сама Полина также разместила большое официальное заявление на своей страничке. Она поблагодарила своих коллег и сообщила, что намерена посвятить себя духовным практикам. «Я давно начала чувствовать, еще, наверное, в конце мая, что со мной творится что-то не то. Нет, не подумайте ничего такого, я не беременна и не болею! Наверное, так повлиял на меня Бали. Я начала чувствовать, что мне надо что-то менять в своей жизни. Съездив в Камбоджу и занимаясь каждый день там медитациями, мое сердце открылось мне и я все поняла. Я хочу познать себя. Познать свое тело и разум. Научиться слышать свое сердце всегда. Потому что сердце – единственный верный путеводитель, когда ты умеешь им пользоваться. Хочу пройти различные практики. Хочу в Индию, Тибет, Перу. Но в группе этого сделать нереально! За 10 дней отпуска в год. С этими мыслями я проездила оставшиеся дни отпуска, думая, как бы сказать об этом Максиму Александровичу. Поймет ли он меня? Почувствует ли? Собравшись с духом, по приезду, я все рассказала ему... Я не ожидала что все пройдет так... Я встретила такое понимание! Он мне сказал, что это очень круто, когда в таком возрасте приходят такие мысли. И сказал, что я обязательно должна это сделать. Моя неуверенность в собственных мыслях быстро улетучилась, и я поняла, что на верном пути», — написала артистка.

Напомним, что Фаворская влилась в «Серебро» в 2014 году, заменив ушедшую Елену Темникову.