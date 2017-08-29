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«Крематорий» А У ТАНИ НА ФЛЭТУ!, 1 сентября, «MEZZO FORTE»

17:32 29.08.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Некогда московской неформальной публике были хорошо знакомы квартирники, или как их ещё называли, флэтовые сейшена

Не воспринимая на дух разрешённые партией шлягеры, мейнстримовый пипл ходил в гости к друзьям, а часто - к совершенно незнакомым персонажам, «сдававшим в аренду» свои хрущёвки-сталинки. Пообщаться, выпить культурно, а, главное, послушать настоящую музыку - то, ради чего и устраивались эти встречи!

В узком кругу весёлых начитанных и хорошо подкованных в западной музыкальной культуре парней и девушек было душевно, после нескольких песен угарно и практически по-семейному расковано. Именно на флэтах вершилась «крематорская» история: происходили знакомства с будущими персонажами песен и другими лирическими и фантасмагорическими героями григорянских текстов. Именно там все пили самый музыкальный напиток (как утверждает Григорян) – портвейн. Тогда бутылка портвейна или три рубля служили платой за вход на легендарные сегодня музыкальные посиделки.

1 СЕНТЯБРЯ АРМЕН ГРИГОРЯН И ГРУППА «КРЕМАТОРИЙ» откроют сезон уникальным камерным концертом В СТОЛИЧНОМ КЛУБЕ «MEZZO FORTE»!

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Добро пожаловать 1 сентября на «Квартирник» группы «КРЕМАТОРИЙ»!

Начало: 21:00

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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