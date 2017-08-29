«Машнинбэнд», 2 сентября, «Лес»

2 сентября в клубе «Лес» пройдет концерт «Машнинбэнда»

В преддверии выступления группа обнародовала две новинки - клип на песню "Котельная", посвященную легендарной питерской котельной "Камчатка" и ее кочегарам, а также новый сингл "Нина".

"Машнинбэнд" в представлениях не нуждается, это важнейшая группа для здешней альтернативной музыки, её многочисленные прошлые заслуги широко известны - они описаны в бесчисленном количестве статей и даже в книгах. Важно другое: когда пару лет назад "Машнинбэнд" вернулся на сцену после многолетнего перерыва, стало очевидно - аналогов поэзии Андрея Машнина на нашей сцене как не было, так и нет, а песни абсолютно созвучны нынешнему времени.

Студийное молчание "Машнинбэнда" длилось почти полтора десятка лет, теперь оно наконец прервано - записаны долгожданные новые песни, которыми и будет дополнена концертная программа. Не пропустите!