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«Машнинбэнд», 2 сентября, «Лес»

17:39 29.08.2017
«Машнинбэнд». Фото Ольги Машниной предоставлено организаторами концерта
«Машнинбэнд». Фото Ольги Машниной предоставлено организаторами концерта
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2 сентября в клубе «Лес» пройдет концерт «Машнинбэнда»

В преддверии выступления группа обнародовала две новинки - клип на песню "Котельная", посвященную легендарной питерской котельной "Камчатка" и ее кочегарам, а также новый сингл "Нина".

"Машнинбэнд" в представлениях не нуждается, это важнейшая группа для здешней альтернативной музыки, её многочисленные прошлые заслуги широко известны - они описаны в бесчисленном количестве статей и даже в книгах. Важно другое: когда пару лет назад "Машнинбэнд" вернулся на сцену после многолетнего перерыва, стало очевидно - аналогов поэзии Андрея Машнина на нашей сцене как не было, так и нет, а песни абсолютно созвучны нынешнему времени.

Студийное молчание "Машнинбэнда" длилось почти полтора десятка лет, теперь оно наконец прервано - записаны долгожданные новые песни, которыми и будет дополнена концертная программа. Не пропустите!

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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