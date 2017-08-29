Проект «Живые поэты», 3 сентября, Wunder на «Красном Октябре»

3 сентября в Wunder на «Красном Октябре» состоится концерт «ДВА ГОДА #ВЖЫВУЮ» – так свое двухлетие отпразднует литературный проект «Живые поэты»

На мероприятии выступят поэты Дмитрий Воденников и Яшка Казанова, музыканты Александр Гагарин («Сансара») и Вадик Королев (OQJAV), а также другие авторы и друзья проекта из Санкт-Петербурга, Киева, Самары и Минска, а именно: Андрей Орловский, Крис Аивер, Ян Шенкман, Роман Мнацаканов, Никита Стихами, Егор Сергеев, Евгений Горон и Иван Фефелов.

«Живые поэты» – литературная платформа, способствующая развитию и популяризации современной поэзии. Была создана в 2015 году на базе сетевого издания m24.ru писателем и журналистом Андреем Орловским. За время существования редакторы получили более 4000 заявок и опубликовали 250 текстов известных и начинающих русскоязычных поэтов. В апреле 2017 года «Живые поэты» завели площадки в социальных сетях – за первый месяц к ним присоединилось 25 000 человек.

Андрей Орловский – современный поэт, писатель и журналист. Организовал более 500 литературных чтений и фестивалей, дал восемь сольных концертных туров по СНГ. Последний из них, тур в защиту книги «#спички. дорога домой» (2016), включал в себя 42 города трех стран. На счету автора – три книги стихов и прозы, аудиотриллер «обрыв» и несколько десятков публикаций в крупных отечественных СМИ.

География «Живых поэтов» включает в себя авторов из 80 городов пятнадцати стран: Россия, Финляндия, Украина, Латвия, Шри-Ланка, Молдова, Великобритания, Беларусь, Израиль и другие. Среди популярных авторов проекта: музыканты Oxxxymiron и Андрей Макаревич, певица Татьяна Зыкина, поэты Леха Никонов, Олег Груз и Аля Кудряшева.

Кроме live-программы на концерте состоится подведение итогов конкурса от социальной сети для поэтов iPoetry, разыгрывающей 150 дизайнерских призов: футболок с портретами писателей, значков, книг и стикеров. «ДВА ГОДА #ВЖЫВУЮ» пройдет при поддержке платформы для создания авторских журналов Joor.me, редакторы которой объявят на мероприятии лучшего автора «Живых поэтов» по своей версии, а после концерта – сделают ему журнал и займутся его продвижением.