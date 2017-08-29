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Творческий вечер Аллы Пугачевой на Первом канале выдастся «жарким»

14:55 29.08.2017
Алла Пугачева © KM.RU
Алла Пугачева © KM.RU

Телевизионны вариант творческого вечера Аллы Пугачевой, состоявшегося в рамках фестиваля «Жара» в Баку в июле этого года, покажет Первый канал 10 сентября.

Мероприятие примечательно участием коллег, друзей и семьи примадонны, среди которых: Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, группа «Фабрика», Альбина Джанабаева, «А-Студио», Инна Маликова, Александр Ревва, Лайма Вайкуле. Дима Билан исполнил песню «Не отрекаются любя», Диана Арбенина - «Уж сколько их упало в эту бездну», Валерий Меладзе - песню «Примадонна», Александр Панайотов удивил своей версией на композицию «Любовь похожая на сон». Старт в 16.15.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Телевидение и его влияние на общество в России
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29.08.2017, 19:39
Гость: Поручик в отставке

"Творческий вечер Аллы Пугачевой на Первом канале выдастся «жарким»"
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Во избежании жертв превентивно вызвать пожарную команду!
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