"Творческий вечер Аллы Пугачевой на Первом канале выдастся «жарким»"

Телевизионны вариант творческого вечера Аллы Пугачевой, состоявшегося в рамках фестиваля «Жара» в Баку в июле этого года, покажет Первый канал 10 сентября.

Мероприятие примечательно участием коллег, друзей и семьи примадонны, среди которых: Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, группа «Фабрика», Альбина Джанабаева, «А-Студио», Инна Маликова, Александр Ревва, Лайма Вайкуле. Дима Билан исполнил песню «Не отрекаются любя», Диана Арбенина - «Уж сколько их упало в эту бездну», Валерий Меладзе - песню «Примадонна», Александр Панайотов удивил своей версией на композицию «Любовь похожая на сон». Старт в 16.15.