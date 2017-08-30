Эминем подбил англичан на оскорбления в адрес Трампа

Рэпер из США по прозвищу Эминем (в миру Маршалл Мэзерс), скооперировавшись со зрителями, проскандировал оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа.

Акция прошла на музыкальном фестивале, проходившем с 25 по 27 августа 2017 года в городе Рединг на юге Великобритании, сообщает InterMedia. Первым делом музыкант заявил, он не хочет использовать сцену в качестве политической платформы и вызывать неоднозначную реакцию, поэтому не намерен называть имена.

Тем не менее, он не удержался от упоминания имени американского президента. «Короче, Рединг, я не буду использовать эту […] сцену для политических высказываний и прочего дерьма, и я не хочу вызвать разногласия, так что не буду называть имен... Но этого […] Дональда Трампа я терпеть не могу!» — заявил Эминем.

Рэпер вынудил зрителей называть фамилию Трампа после того, как он будет называть действия сексуального характера, совершенных в его адрес, и принялся скандировать матерные оскорбления в адрес президента США.