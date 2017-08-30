Иосиф Кобзон выдал горькую правду о состоянии больного Задорнова

Пресловутый украинский сайт «Миротворец» кощунственно поглумился над Иосифом Кобзоном и Михаилом Задорновым

Пошедшие вразнос острословы связали онкозаболевания этих уважаемых людей с их гражданской позицией и поездками в Крым и ДНР. ««Все еще не верите, что поддержка российской агрессии и попадание в чистилище — первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона», - брызжут слюной горе-миротворцы.

Иосиф Кобзон вступился за своего коллегу Задорнова, попутно выдав подробности о его тяжелом состоянии. «А что касается Задорнова... Да, он умирает, – рассказал певец порталу Дни.Ру. – Умирает талантливейший артист... Украинцы пишут, что эта кара ждет и меня. Да это вас всех, негодяев, ждет, и ждет обязательно! Вы же пресмыкающиеся перед властью, вы – американские марионетки. Вам там платят деньги и вы их отрабатываете, ненавидите близких. «Не ведают, что творят», – как в своей «Молитве» пел Окуджава».

О своей позиции относительно Украины, ДНР и ЛНР Кобзон еще раз предельно четко высказался в интервью ТАСС: «Я получил звание "Народный артист Украины", орден "За заслуги", другие награды. Но когда произошел переворот, и пришло правительство, которое стало заниматься русофобством, я публично отказался от всех высших наград Украины, сказав, что от этой Украины мне не нужны звания. Мне их давала та Украина, которая меня родила, которую я полюбил и продолжаю любить. Не было концерта, в котором я не исполнил бы украинской песни — это родное мне и близкое. Пусть они меня проклинают. Я же мечтаю только об одном — чтобы не было войны. Я — Герой Донецкой народной республики, почетный гражданин многих донецких и луганских городов. И я — гражданин ДНР, хотя мне как депутату Госдумы нельзя иметь второе гражданство».

Свое грядущее 80-летие Кобзон собирается отпраздновать на Донбассе. «У меня уже было девять командировок, и в сентябре запланирована десятая, - продолжает он. - Меня не волнуют угрозы не потому, что я бесстрашный. Нет, я такой же, как все, и меня беспокоит мое физическое состояние, но не настолько, чтобы я боялся этих марионеток, которые сегодня руководят Украиной. И мне не стыдно ни перед обществом, ни перед моими внуками, потому что я живу так, как я считаю нужным».