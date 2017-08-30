Песни «Ленинграда» помогли победить российским гимнасткам в Тайбэе

Вокалист группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признался в любви к российским гимнасткам, выступившим на Универсиаде в Тайбэе под его песни.

Соответствующую запись певец сделал на своей странице в Instagram в среду, 30 августа, сообщает Лента.Ру. «Наши гимнастки выступают на Универсиаде в Тайбэе под песни «Ленинграда»! Девчонки, я вас люблю! Удачи вам», — написал Шнуров, а также признался, что начинает любить гимнастику.

Женская сборная России по спортивной гимнастике в составе Лилии Ахаимовой, Дарьи Елизаровой, Марии Пасеки, Дарьи Спиридоновой и Евгении Шелгуновой завоевали золото на Универсиаде-2017. Всего на соревнованиях, которые завершились 30 августа, российские спортсмены получили 94 медали (25 золотых наград, 31 серебряная и 38 бронзовых) и заняли четвертое место в общем зачете.