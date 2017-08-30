Sister «Stand Up, Forward, March!»

Исполнитель: Sister , Название: «Stand Up, Forward, March», Стиль: глэм-метал, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Металлические группы страсть как любят глубокомысленные названия и запутанные концепции. Даже если их музыка построена на трех аккордах и голом энтузиазме, всегда есть соблазн преподнести свой релиз так, будто это неизвестный ранее науке средневековый трактат с комментариями почетного профессора Гарвардского университета. Что интересно, фаны обычно охотно включаются в подобные игры, неукоснительно соблюдая правила.

В этом отношении шведская команда Sister является приятным исключением. Взяв себе вполне нейтральное название, третий альбом они озаглавили вдохновенным лозунгом: «Вставай, вперед и шагом марш!». И ведь лукавства и позы в этом нет ни на йоту. Большинство песен вполне исчерпывающе описываются именно этой непритязательной побудкой: задорные крики, ладно прописанные гул гитар, залихватские соло, вставляемые туда, где они более всего необходимы. Хитовый потенциал альбома настолько очевиден, что нет смысла что-то выделять отдельно. Ну разве что похвалим за контрастный душ из привычного адреналинового глэма и зловещего вокала вкупе с индустриальными экзерсисами.

«Действуй, сестра!», - такие одобрительные передовицы могли бы быть посвящены группе модными журналами — если бы только профильная пресса переживала в наши дни расцвет, а не упадок. С нуаром россйиского фильма «Сестры» совпадений у шведов гораздо меньше. Вместо двух запуганных бандитских дочек здесь представляются две успешные прожигательницы жизни, рассекающие по Европе на красном кабриолете и не пропускающие ни одного злачного места. Впрочем, случайных совпадений не бывает — и дома с привидениями и кабаки со шпаной нашим дамочкам тоже время от времени попадаются. Но кто кого в этих схватках преследует — вопрос, конечно, интересный!