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Скончалась исполнительница народных песен Людмила Рюмина

12:46 31.08.2017
Людмила Рюмина. Фото с сайта kino-teatr.ru
Людмила Рюмина. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Фольклорная певица Людмила Рюмина ушла из жизни в ночь на 31 августа в Боткинской больнице после продолжительной болезни.

Артистка скончалась всего через несколько дней после своего 68-летия, сообщает InterMedia. Факт кончины Людмилы Рюминой подтвердила и юриконсульт Московского культурного фольклорного центра Елена Орлова. По ее словам, у артистки было онкологическое заболевание.

Людмила Рюмина родилась 28 августа 1949 года в Воронеже. В 1967 году она стала артисткой ансамбля «Воронежские девчата», а в 1977 года – солисткой Москонцерта. Рюмина известна исполнением русских народных песен. За высокое исполнительское мастерство она не раз становилась лауреатом отечественных и зарубежных музыкальных конкурсов, в 1991 году была удостоена звания народной артистки.

Напомним, что Рюмина известна не только своими задушевными песнями, но и собственным театром. Здание которого находится напротив ТЦ «Горбушкин двор».

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Театр в России
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