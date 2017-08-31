Скончалась исполнительница народных песен Людмила Рюмина

Фольклорная певица Людмила Рюмина ушла из жизни в ночь на 31 августа в Боткинской больнице после продолжительной болезни.

Артистка скончалась всего через несколько дней после своего 68-летия, сообщает InterMedia. Факт кончины Людмилы Рюминой подтвердила и юриконсульт Московского культурного фольклорного центра Елена Орлова. По ее словам, у артистки было онкологическое заболевание.

Людмила Рюмина родилась 28 августа 1949 года в Воронеже. В 1967 году она стала артисткой ансамбля «Воронежские девчата», а в 1977 года – солисткой Москонцерта. Рюмина известна исполнением русских народных песен. За высокое исполнительское мастерство она не раз становилась лауреатом отечественных и зарубежных музыкальных конкурсов, в 1991 году была удостоена звания народной артистки.

Напомним, что Рюмина известна не только своими задушевными песнями, но и собственным театром. Здание которого находится напротив ТЦ «Горбушкин двор».