Гарик Сукачев собирался прекратить писать песни из-за А.Ф. Скляра

Концерт Гарика Сукачева состоялся в клубе «16 Тонн» 30 августа

Предыдущие два года у Сукачева прошли под знаком возрожденной «Бригады С». Попрощаться с легендой он намеревался в июле на «Нашествии», но буквально за две недели до старта фестиваля сет был отменен. Выступление «Тоннах» анонсировалось под расплывчатым грифом «Все хиты», соответственно, была интрига: с каким из составов сыграет Сукачев и на репертуаре какого из его многочисленных проектов будет сделан упор.

Появление на сцене цыганского гитариста Николая Вербицкого не оставило сомнения в том, что сегодня перед зрителями предстанет камерная «Кампанелла Каменной Звезды» с песнями из альбома «Барышня и дракон» и сольных полуакустических альбомов Сукачева. Игорь Иванович посвятил концерт двум грустным поводам — исходу лета и грядущему Дню Знаний. «У нас сегодня образовался симпатичный вечерок, потому что пришло много друзей, с которыми мы редко видимся», - поприветствовал он зал.

Начав концерт с залихватской «Гори, гори», Гарик Сукачев предложил обратиться к наследию Владимира Высоцкого. «Верочочка» давно и прочно обосновалась концертном репертуаре Гарика, а вот «Про речку Вачу и попутчицу Валю» сам Сукачев объявил тяжелой для исполнения песней. «Но мы ее играли здесь вчера, нам понравилось, и сейчас хотим сделать это снова», - пояснил певец.

К слову, оба концерта в «Тоннах» были аншлаговыми, что вполне ожидаемо. В последние годы, в отличие, скажем, от начала «нулевых», Сукачев практически не выступает в небольших клубах. «Мы здесь не выступали четыре года, - предался в какой-то момент он воспоминаниям. - Вчера здесь сыграли вновь — удивительное место! Всё такое маленькое, знакомое... Но кое-кого уже нет рядом с нами — и никогда не будет!». Всем ушедшим — в том числе и умершему в начале этого года бас-гитаристу Алексею Осташеву — музыканты посвятили пронзительную «Птицу».

«Ольгу», в которой заметно поменялась аранжировка, Сукачев адресовал своей жене, которая присутствовала среди зрителей. Затем настало время для сюрприза: на сцене материализовался Александр Ф. Скляр. В мае на закрытой презентации клипа «Маленькая девочка» в кинотеатре «Фитиль» тандем отметил 20-летие своего проекта «Боцман и Бродяга». Отголоски того уникального действа посчастливилось уловить и посетителям клуба «16 Тонн».

Вместе со Скляром Сукачев исполнил свою «За гагарой с черным пером». Песня имеет диалогическую природу, вот и Сукачеву сначала довелось перевоплотиться в «перепившегося чукчу», потом в его неприкаянного собеседника, а в итоге и в великого шамана, вводящего зрителей в транс горловым пением. Слова о «потерянном доме» Игорь Иванович пропел с таким неподдельным отчаянием, что на глаза наворачивались слезы. Как выяснилось, в свое время эта песня настолько его потрясла, что он позвонил Скляру и сказал, что решил завязать с созданием нового материала, поскольку по сравнению с ним он - «дешевый обсос».

После такой серьезной энергетической встряски требовалась некоторая разрядка. И Сукачев дал такую возможность, пригласив в компаньоны себе и Скляру Сергея Галанина для исполнения песни «Жить на земле» из фильма «Неподсуден» . Дружеский джем-сейшн сменился семейным, когда на сцену вышла дочь Сукачева Анастасия Королева и спела латиноамериканскую песню. Ей помогал участник сукачевской группы Рачик Оруджев, чья жена и бэк-вокалистка Алла Майорова отмечала день рождения.

«Я уж и не знаю, что делать после ТАКОГО!» - немного пококетничал Сукачев, после того, как все приглашенные гости покинули сцену. Наилучшим решением в данной ситуации стало исполнение «За окошком месяц май». «Я милого узнаю по походке» почему-то прозвучала без А.Ф. Скляра, но зато с зажигательным соло на цимбалах от мультиинструменталиста Владимира Тирона. Предположив, что зрители устали, Сукачев спел несколько спокойных песен - «Долго долго», «Белые дороги» и «Маленькое тигровое колечко».

Когда настало время прощаться, зрители принялись дружно скандировать: «Бабушка! Бабушка!!!» «Давайте уж сразу про эту престарелую женщину, - согласился Игорь Иванович. - Заметьте, не я это предложил». Для пущего угара на сцену вновь были ангажированы Скляр и Галанин. Причем последний вышел со стаканом какого-то крепкого напитка и некоторое время в растерянности поглядывал то на алкоголь, то на гитару. «Давай уж, бухни — тебе всё равно, а нам приятно», - решил за друга дилемму Сукачев. Представив своих музыкантов и откланявшись, певец пожелал всем не грустить и пообещал, что лето непременно вернется.

Сет-лист концерта

1. Гори, гори

2. Веревочка

3. Про речку Вачу и попутчицу Валю

4. Это был ангел

5. 10 000 километров

6. Птица

7. Ольга

8. За гагарой с черным пером (вместе с Александром Ф. Скляром)

9. Жить на Земле (вместе с Александром Ф. Скляром и Сергеем Галаниным)

10. Латиноамериканская песня (вместе с Анастасией Королевой)

11. За окошком месяц май

12. Я милого узнаю по походке

13. Долго, долго

14. Белые дороги

15. Маленькое тигровое колечко

16. Песня вольного стрелка

17. Напои меня водой

18. Моя бабушка курит трубку (вместе с Александром Ф. Скляром и Сергеем Галаниным)