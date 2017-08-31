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Задержанного певца Александра Ермака обвинили в убийстве

16:32 31.08.2017
Александр Ермак. Фото с сайта kino-teatr.ru
Александр Ермак. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Певец Александр Ермак арестован в Москве по обвинению в убийстве приятеля.

Об этом РИА «Новости» сообщил столичный главка СК России, 35-летний мужчина арестован по обвинению в убийстве, которое было совершено на севере Москвы в минувший четверг. Следствие утверждает, что подозреваемый в ночь с 23 на 24 августа в квартире на Хорошевском шоссе во время распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым. «Во время ссоры обвиняемый нанес своему 45-летнему знакомому не менее 17 ударов ножом… После чего мужчина скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении.

Следователи установили и задержали подозреваемого, который в ходе допроса полностью признал свою вину. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По информации источника в правоохранительных органах, в преступлении обвиняют певца Александра Ермака.

Александр Ермак начал выступать на большой сцене в сентябре 2011 года, а уже в ноябре состоялось первое выступление на большой сцене Кремлёвского Дворца в концерте Ильи Резника. Александр исполнил песню на слова Резника и музыку Раймонда Паулса – «Ты у меня одна». В репертуаре Ермака 30 песен, несколько клипов, а также участие в передачах на радио и телевидении, как региональных, так и федеральных каналов. Певец выступал с концертной программой «Время пришло». В её основе песни, написанные Паулсом и Резником специально для Ермака, а также песни других авторов. Премьера программы состоялась в 2014 году.

Темы: Криминал, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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