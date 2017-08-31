Браво «Бравоспектива» (2 CD)

Исполнитель: Браво, Название: «Бравоспектива», Стиль: рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Однозначно причислять песни «Браво» к категории ретро было бы непростительной ошибкой. Да, Евгений Хавтан и Ко стали восприниматься в итоге как флагманы движения стиляг. Вместе с тем, Хавтан всегда боялся топтания на месте и, достигав в определенном жанре вершины, старался переключаться на принципиально другую музыку (именно это, кстати, стало одной из причин его расставания с Валерием Сюткиным). Таким, образом, «Браво» одновременно выстраивали некую ретроспективу, работая на перспективу. Так что название сборника лучших песен «Бравоспектива» стоит признать очень удачным.

Первый диск включает двадцать четыре песни, условно говоря, «золотого периода» «Браво». Фанаты устроены так, что ты хоть в лепешку разбейся и сотню раз обнови свою кожу, тебе всё равно будут приводить в пример первые альбомы. И «Браво» вдоволь утоляет эту потребность, радуя слушателя «Желтыми ботинками», «Ленинградским рок-н-роллом», «Будь со мной», «В чем дело» и «Стильный оранжевый галстук». Странно, что отсутствует песня «Верю я». Зато обнаруживаются такие редкости, как «Король Оранжевое лето» с вокалом Анны Салминой и «Мне грустно и легко» в исполнении Евгения Осина. Вокал последнего можно сопоставить с манерой Роберта Ленца, но нынешний вокалист «Браво» далеко не так строптив.

К концу ХХ века «Браво» начало немного пробуксовывать. Творческий застой продолжался вплоть до 2011 года, когда появилась пластинка с пророческим названием «Мода». Данный период представлен несколькими песнями из провальной пластинки «Хиты про любовь». Не то чтобы треки оттуда «Вера, надежда, любовь» и «Тише послушай» безнадежно плохи — просто, похоже, при их сочинении и записи немного перемудрили. На их фоне песня с непривычно легкомысленным для серьезного Хавтана названием «Слпастена» смотрится, как ни странно, наиболее выигрышно.

Кризис кризисом, но не надо забывать, что такие мегахиты, как «Выше всех» и «36 и 6» появились у «Браво» в не самые лучшие для группы времена. Видимо, просто музыканты предпочитали в тот период бить точечно не размениваясь на мелочи. Результат предсказуем: именно эти две песни выгодно выделяются на втором диске, где собраны визитные карточки с участием Ленца, а также песни из альбомов «Мода» (2011) и «Навсегда» (2015). В целом, вторая часть знаменует собой эпоху стабильности без каких-то головокружительных взлетов и обескураживающих падений.

Сборник упакован в стильный диджибук, на обложке которого комиксовые участники группы увековечены в глянце на крыше столичного дома. За спинами у них столичная высотка, сиволизирующая прошлое, небоскребы «Москва Сити», устремленные в будущее и Останкинская телебашня как вечно актуальный знак настоящего. Свое краткое послесловие Хавтан подписал как «Заслуженный «стиляга» района Кузьминки». Уличить в самозванстве его никак нельзя, поскольку титул вымышленный, да мало кто еще из наших рокеров способен написать такую вещь, как «От Тананки до Кузьминок» - вдохновенный гимн своему и к тому же не самому престижному району,