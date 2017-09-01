«День полезных развлечений», 1 сентября, ВДНХ

1 сентября в историческом парке «Россия – моя история» (ВДНХ, Павильон 57) для детей и их родителей пройдет премьера нового сезона уникального образовательно-развлекательного шоу «Мечты, меняющие мир!»

Ребята увидят сразу десять представлений в одном и на примерах из жизни российских ученых узнают, как воплотить в реальность мечты, прославить свою страну и стать успешными во взрослой жизни. Герои историй: Менделеев, Прохоров, Лодыгин, Ломоносов, Чайковские и многие другие. Так же гостей ждет много Полезных Развлечений в течение всего дня. В программе - мультпоказы и мультипликационные мастер-классы от Союзмультфильм, фокусы и воздушные шары, волшебные представления и подарки.

Начало развлекательной программы – 12:00, премьера шоу «Мечты, меняющие мир» - 17:00

Что может быть лучше просто развлечений? - Только полезные развлечения! Именно поэтому одно из главных событий праздника – премьера нового сезона шоу «Мечты, меняющие мир». Это первое в России масштабное представление в жанре edutainment, сочетающие в себе образование через развлечения, и направленное на развитие личности ребенка. Первый сезон шоу, посвященный достижениям всемирно известных ученых, состоялся в 2016 году в «Цирке Чудес» и стал настоящей сенсацией. Вместе с продолжающимися представлениями в Кунцево, с 1 сентября в историческом парке «Россия – моя история» стартует новая версия шоу, посвященная российским гениям, прославившим нашу страну. Далее представления будут проходить в парке каждые выходные.

Помимо премьеры, детей и родителей ждет большая развлекательная программа, подготовленная Историческим парком «Россия – моя история» совместно с детским театром ТиПо и Союзмультфильм. «День Полезных Развлечений» начнется с мастер-классов по мультипликации, на которых маленькие участники узнают, как создавались любимые мультфильмы и смогут попробовать свои силы в творчестве. Во время мультсеансов рисованные и кукольные герои напомнят гостям о том, как важны дружба, верность, доброта и упорство в достижении своих целей. В перерывах же между показами и мастер-классами гостей ждет настоящая «магия» во время эффектных мыльных представлений.

ПРОГРАММА



12:00 - Мастер-класс по мультипликации и мультпоказы: "Семь кошек", "Ушла в Париж", "Про Комарова", "Джек-простак", "Пык-пык-пык"

13:00 – Мыльное шоу и театральное представление

13:30 – Мультипликационные показы: "Белые медведи", "Коровка", "Немытый пингвин"

14:00 - Мастер-класс по мультипликации и мультпоказы: "Винни-Пух", "Винни-Пух идёт в гости"

15:00 – Мыльное шоу и театральное представление

15:30 – Мультпоказы: "Большой друг", "Мама-цапля", "Морошка"

16:00 - Мастер-класс по мультипликации и мультпоказы: "Крокодил Гена"

17:00 - Премьера детского образовательно-развлекательного шоу "Мечты, меняющие мир"

----

О ПАРКЕ "РОССИЯ-МОЯ ИСТОРИЯ

Уникальность Исторического парка «Россия – Моя история» в том, что история Отечества дается здесь панорамно и при помощи современных технологий – экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3-D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров «живой ленты» истории.

Отличительными чертами проекта являются многочисленные интерактивные решения: от увлекательных исторических игр, сенсорных экранов, мощных проекторов (общим числом более 1000) до трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций!

Исторический парк «Россия – Моя история» представляет неограниченные возможности в образовательном плане. Это настоящий «живой» учебник истории России, полюбившийся школьникам и студентам за свою наглядность, увлекательность и объективность.

В историческом парке изучение истории превращается в увлекательное приключение: здесь можно узнать тысячи интересных фактов, проследить за 3-D-реконструкцией легендарных сражений, совершить познавательное путешествие по всей истории России, познакомиться с биографиями знаменитых и незаслуженно забытых деятелей российской истории.

Отрытый в 2015 году в 57 павильоне ВДНХ, исторический парк «Россия – Моя история» уже заслужил высокие оценки как экспертов, знатоков истории, так и простых людей, которые приходят в Исторический парк расширить свои знания по истории, интересно провести время и просто с пользой отдохнуть. И возвращаются снова.