Вячеслав Бутусов перезаписывает хиты «Наутилуса» и выпускает бэк-каталог

Новообретенный коллектив Вячеслава Бутусова работает над альбомом «Гудбай, Америка», посвященным 35-летию группы Nautilus Pompilius.

Диск увидит свет осенью, в него войдут главные композиции «Нау» в новых аранжировках, сообщает НСН. «Наш друг и товарищ Александр Коротич - величайший художник и большой энтузиаст. Он решил возглавить акцию по восстановлению коллекции всех альбомов и привлек к сотрудничеству соответствующих специалистов, которые будут реставрировать звук, оформление и таким образом это будет полная коллекция студийных номерных альбомов, включая какие-то бонусы в формате винила и в формате CD. Конечно, это будет выложено в цифре», - пообещал артист.

Грядущий осенний тур Вячеслава Бутусова также будет посвящен 35-летию группы Nautilus Pompilius. Уже 8 сентября музыканты сыграют юбилейную программу в Тель-Авиве.