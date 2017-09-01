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Вячеслав Бутусов перезаписывает хиты «Наутилуса» и выпускает бэк-каталог

14:19 1.09.2017
Вячеслав Бутусов. Фото с офстраницы в Facebook
Вячеслав Бутусов. Фото с офстраницы в Facebook
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Новообретенный коллектив Вячеслава Бутусова работает над альбомом «Гудбай, Америка», посвященным 35-летию группы Nautilus Pompilius.

Диск увидит свет осенью, в него войдут главные композиции «Нау» в новых аранжировках, сообщает НСН. «Наш друг и товарищ Александр Коротич - величайший художник и большой энтузиаст. Он решил возглавить акцию по восстановлению коллекции всех альбомов и привлек к сотрудничеству соответствующих специалистов, которые будут реставрировать звук, оформление и таким образом это будет полная коллекция студийных номерных альбомов, включая какие-то бонусы в формате винила и в формате CD. Конечно, это будет выложено в цифре», - пообещал артист. 

Грядущий осенний тур Вячеслава Бутусова также будет посвящен 35-летию группы Nautilus Pompilius. Уже 8 сентября музыканты сыграют юбилейную программу в Тель-Авиве. 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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01.09.2017, 14:38
***

Повторение пройденного,новое звучание,новые аранжировки,кому это надо,честнее прыгнуть из окна и стать очередным рок-идолом,хотя и это уже не поможет:прыгать надо в своё время.Вообщем поостое рок-н-ролльное надуватльство.
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