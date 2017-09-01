Трибьют Илье Кормильцеву «Иллюминатор» (2 CD)

Исполнитель: Разные, Название: «Иллюминатор», Стиль: рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Илья Кормильцев — масштабная и противоречивая личность, которую невозможно втиснуть ни в субкультурные, ни в контркультурные рамки. Отзывы о нем обычно бывают прямо противоположными. Противники пеняют ему на неразборчивость методов в ниспровержении основ, винят в распаде «Наутилуса Помпилиуса» и укоряют за плагиат, обнаруженный, в частности, в тексте песни «Взгляд с экрана». Последователи чтут Кормильцева за последовательный нон-конформизм, действительно сильные стихи и издания множества авторов зарубежной «потаенной» литературы.

Кормильцев старался быть новатором во всем и действительно опережал свое время. Во многом благодаря ему именно «Наутилус Помпилиус» первым в нашем роке выпустил концертный диск, привязанный к конкретному новому альбому; сыгранный в полном составе анплагт и CD-ROM. Практику трибьютов тоже ввел в обиход Кормильцев, затеяв в честь 10-летия «Наутилуса» сборник «Отчет за 10 лет». Трибьют к 10-летию смерти самого поэта решили собрать по следующей модели: взять его малоизвестные стихи и предложить участникам положить их на музыку.

Естественно, не всем по плечу оказалась такая задача. Кто-то не успел, недопонял, недотянул, недосмотрел — и решил ограничиться более-менее традиционными кавер-версиями. Органичнее всех получилось у «Смысловых Галлюцинаций», которые готовили свою «Жажду» еще для предыдущего трибьюта «НАУ ГАД». «Бриллиантовые дороги» исполнялись Глебом Самойловым и Алексеем Могилевским на концертах The Matrixx еще шесть лет назад. Вячеслав Бутусов, ничего не меняя по существу в «Бедной птице», фактически сделал из нее принципиально новое произведение. Во многом это произошло благодаря фортепиано Екатерины Мечетиной, изображающей бьющуюся в клетке в птаху и томящуюся душу, которую эта птица символизирует.

«Курара» во «Всего лишь быть» пошла от противного, заменив в первой же строчке волевое «могу» на мечтательное «могу». Так вместо любовного клича деятельного холерика получилась упадническая исповедь депрессивного меланхолика. Особенно это ощутимо в кульминационной строчке «мать твою так», которую, вопреки ожиданиям, Олег Вольхин произносит с какой-то брезгливой натужностью.

Отдельная статья трибьюта — стихи, уже ранее бывшие песнями, и положенные на музыку заново. И «Живая вода» «Чайфов», и «Небо и трава» «Инкогнито» уступают тем версиям, к которым мы привыкли.

В плане поэтического мастерства с Кормильцевым тягаться трудно, поэтому, кроме «Курары», его тексты никто особо не переиначивал. Единственным безоговорочным исключением стала Настя Полева, адаптировавшая «Твою тень» под исполнение от женского лица. Текст потерял свой сюрреалистический флер и абстрактный посыл но приобрел нечто большее — взволнованность хранительницы семейного очага. Сравните прочтении Полевой с версией «Твоей Тени» от группы «Томас» на втором диске трюбьюта — и сделайне выводы сами.

Любой громкий проект такого рода стоит затевать хотя бы ради олного «паровоза», который непременно обнаружится среди представленных песен. В «Иллюминаторе» такую роль играет «Птица на подоконнике», записанная объединенными силами «БИ-2», Дианы Арбениной, Насти Полевой, Найка Борзова, Владимира Шахрина, Михаила Карасева и Алексея Могилевского. Попадание в «десятку» удалось и за счет хитмейкерского дара «Би-2», и благодаря грамотному распределению строчек. Тнапример, «наркотическую пантеру» сознанием дела воспевает Борзов, а фразу с упоминанием о «прихожей» вряд ли бы кто-то спел лучше Шахрина.

Наиболее убедительно сработали в «Иллюминаторе» те, кто ассимилировал стихи Кормильцева с собственной стилистикой. «За то чего нет» от Lumen отменно вписывается в ряд их рефлексий на любовную тематику из альбома «Мир». «Танцы Минус» дали волю футуристическим фантазиям в «Этой ночью машины в гараж не вернутся назад». «Линда» в «Камере пыток», как истинная готическая дива, чувствует себя вполне комфортно. Таня Буланова (при поддержке «Сонце-Хмари»), как обычно, подкупает искренностью. «Калинов Мост» в «Ниспошли» переправляет стихийный радикализм Кормильцева в походный гимн в духе Церкви Воинствующей.

Удивили «Кукрыниксы», выбравшие для трибьюта стихотворение с говорящим названием «Viva La Revolution». До сей поры Алексей Горшенев не был замечен в нагнетании бунтарских настроений, а его остросоциальные песни, вроде «Штурма» как раз направлены против околополитической смуты. Но, если разобраться, и в «Viva La Revolution» нет никакой романтизации народных волнений. Привычный для Горшенева герой-одиночка видит восстание масс во сне, оно ему быстро наскучивает, поэтому активным действиям он предпочитает общество собственной девушки. Революционные речи некоего вождя остаются в полусне-полубреду.

На этом разбор полетов можно было бы и завершить... если бы не молодые дарования, которыми пестрит трек-лист триюьта. В «Отчете за 10 лет» появление малоизвестных групп было оправдано географическим фактором и приятельскими отношениями с «Наутилусами». В «НАУ ГАД» единственный дебютант Олег Карпачев попал, пройдя жесткий конкурсный отбор. В «Иллюминаторе» балласта, увы, оказалось слишком много. Выделить стоит лишь «Море!» с захватывающей интерпретацией «Аленького цветочка» и «Последнего пионера» с хардкоровым «Дезертиром». Однако все недостатки трибьюта искупает его продуманное оформление в виде диджибука с фотографиями и авторскими редакциями текстов. Ценность для архивариусов издание будет представлять и через 50 лет.

Фестиваль памяти Ильи Кормильцева «Иллюминатор» состоится в московском клубе «Гластонберри» 24 сентября. Лайн-ап находится в стадии формирования, вход свободный.