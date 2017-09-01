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Владимир Познер смилостивился над Сергеем Шнуровым

17:25 1.09.2017
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин
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Сергей Шнуров станет ведущим новой телепрограммы Первого канала о котах.

Вместе со своим котом Васькой лидер «Ленинграда» предстанет в домашнем антураже, пройдется по Санкт-Петербургу и проедется по нашей необъятной стране. «Коты очень похожи на своих хозяев. Например, у меня был кот, который, несмотря на то что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела», - сказал Шнуров каналу 1tv.ru.

Один из главных оппонентов Шнурова Владимир Познер планирует посмотреть новую программу «У меня по поводу этой новой программы Шнурова нет никакого мнения. Если она будет, то и ладно. Но я люблю про животных программы, может это будет хорошо? Пока я не увижу программу, комментировать не стану», — заявил журналист НСН.

Напомним, что Познер назвал интервью со Шнуровым в своей программе «провальным». В ответ шнуров поставил в пример Юрия Дудя, перед которым раскрылся, и вызвал оппонента на дуэль. Тот отмахнулся, что это пиар, а теперь, похоже, снизошел до Шнурова.

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