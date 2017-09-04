Алла Пугачева изгнала Гребенщикова из собственной школы

Алла Пугачева решила уволить из своей школы-студии экс-«фабриканта» Михаила Гребенщикова, состоявшего в ней креативным продюсером.

Мамы и папы учеников настоятельно рекомендовали примадонне избавить их от общества Гребенщикова, так как он вел себя по-хамски, грубил во время занятий и приходил на отчетные концерты в неподобающем состоянии.

«Мы попросили Аллу Борисовну уволить из школы Михаила Гребенщикова, – приводит «Стархит» слова родителей одного из подопечных студии Пугачевой. – Многих не устраивала его манера работы. Миша мог прийти на занятие или отчетный концерт в «нерабочем» состоянии, грубил, вел себя по-хамски. По просьбе мамы написал песню для ученика, а потом ни с того ни с сего отдал композицию другому ребенку. Претензии к Гребенщикову копились несколько месяцев, мы долго его терпели, но, в конце концов, не выдержали и коллективно обратились к Пугачевой. Она ведь вообще думала закрывать школу: мол, та нерентабельная, аренда помещения в центре Москвы стоит огромных денег. Для нас большая честь учить у нее детей, Алла Борисовна – мегапрофессионал, который обожает своих подопечных, щедро делится с ними опытом, знаниями. Посовещавшись, мы взяли все расходы по оплате аренды на себя. Но попросили избавить нас от Гребенщикова».

Сам артист уверяет, что ему наплевать на мнение родителей. «Да мне плевать на мнение родителей, они вообще кто?» – говорит экс-«фабрикант».