Музыкантов «Крематория» не выпускали в США из-за песни про негров

«Кварирник» группы «Крематорий» состоялся 1 сентября в клубе Mezzo Forte

Это сейчас группа «Крематорий» пои праву слывет одним из самых стабильных и профессиональных столичных рок-коллективов. А 34 года назад история «самого веселого на нашей планеты ансамбля» начиналась по случайным полуподпольным квартирным выступлениям. Дух этой эпохи передают выпущенные в 80-е альбомы, и многие «олдовые» поклонники «Крема» до сих пор считают их вершиной. Идя им навстречу Армен Григорян изредка устраивает задушевные коныерты из серии «Квартирник» по небольшим уютным клубам.

В последний раз такой мини-тур случился семь лет назад. Нет ничего удивительного, что 1 сентября «Меццо Форте» был забит почти до отказа. Ни помешали ни хлопоты, связанные с проводами детей в школу, ни последние теплые деньки, располагающие к достойному закрытию дачного сезона. Музыканты не обманули самых радужных ожиданий. Группа выступала в полном составе, время от времени позволяя себе не только погрустить, но и пошуметь. К тому же Армен Григорян сразу предупредил, что между песнями он расскажет массу забавных историй. Изложенного им материала хватило бы в итоге, если не на монографию о группе, то на пухлый буклет какого-нибудь подарочного ретроспективного CD-издания.

Начал Армен Сергеевич, что называется с истоков. Исполнив тезоименную «Крематорию» песню, он заметил, что некоторые экс-участники команды сейчас тянут одеяло на себя в попытках доказать, что это именно они придумали ей название. Но все было гораздо проще. Переориентировавшись в начале 90-х с харда на акустику, Григорян начал подумывать о смене вывески. Сначала он хотел назваться «Катарсисом», но его дальновидная знакомая заметила, что это слово ассоциируется с «Сифилисом», а если он желает «огня и очищения», то лучше «Крематория» ему ничего не придумать.

В ранних песнях «Крематория» нередко упоминаются «негры». По поводу «Африканки» Григорян заметил, что из-за подобных вещей Американское посольство однажды долго не хотело выпускать музыкантов в США. Между тем, слово «негр» в переводе с испанского всего-навсего переводится как «черный». Что же касается «Африки», то она вообще посвящена не нашим чернокожим братьям, а НИИ, где после института был вынужден работать Григорян. В заведении царили поистине рабские порядки: минутное опоздание было чревато строгой выволочкой у полковника, а по поводу каждой провинности немедленно следовали строгие взыскания.

В своих увлекательных экскурсах Григорян немало внимания уделил людям, послужившим катализатором при создании тех или нных песен. Текст «Джентльменов и леди» написала некая безымянная девочка, которую лидер «Крематория» тщится отыскать до сих пор. Песню «Я старый стритовый пипл» сочинил умерший от наркотиков Андрей Наседкин. Загадочный «Брат во Христе» посвящен Константину Черепенникову, однажды сдавшему за Григоряна в вузе физику на «четверку», облагодетельствовав тем самым друга стипендией. К сожалению, Черепенников погиб, получив серьезную травму при занятиях легкой атлетикой.

Такие концерты, как «Квартирник» отнюдь не располагают к одному сплошному безудержному веселью. И в «Меццо Форте» было немало пронзительных моментов. Инструментальный номер от Максима Гусельщикова Григорян посвятил бывшему скрипачу «Крематория» Вячеславу Бухарову, который в данный момент лишился возможности зарабатывать музыкой на жизнь из-за болезни рук. Перед «Мусорным ветром» музыканты и зрители записали видеообращение девочке Саше, которая не смогла попасть на концерт из-за госпитализации в онкоцентр.

Незабываемым выдалось и исполнение песен в полноформатном электрическом звучании. «Белые Столюы», как выяснилось, родилась из поездки Григоряна в соответствующую подмосковную психушку к другу. В отделении смотрели сквозь пальцы на употребление алкогольных напитков, так что финал песни выдался автобиографическим. Относительно новая песня «Света» обогатилась новым диалогом Григоряна и басиста Николая Коршунова об Иосифе Кобзоне, способствующем раскрутке молодых артистов.