Гражданская Оборона «Армагеддон-попс» (переиздание)

Исполнитель: Разные, Название: «Иллюминатор», Стиль: рок, Год: 2017

Однажды у Егора Летова на ижевском радио в интервью, больше напоминающем дуэль, спросили, что он понимает под «глобальностью». Отвечать он наотрез отказался, но заметил, что это понятие имеет для него важный смысл. В это легко поверить, изучая творчество Летова, которое отчетливо делится даже не на альбомы и периоды, а на глобальные смысловые блоки.

Например, альбом «Армагеддон-попс» долгое время воспринимался как составная часть сборника «Русское поле экспериментов». Материал этой компилляции был тесно связан с проектом «Коммунизм», которым как раз в конце 90-х были увлечены Летов, Манагер и Кузя УО. Граница между обоими проектами то и дело стиралась, одни и те же песни могли записываться и в актив «Коммунизма», и в актив «ГО» Нойзовые импровизации и спонтанность подачи тоже были свойственным обоим проектам.

«Армагеддон-попс» задумывался Летовым как нарочито неудобоваримый альбом, автоматически отсекавший от армии «оборонских поклонников» разного рода эстетов. Парадокс в том, что эти песни ложатся на ухо очень легко, и есть подозрение, что год от года этот эффект будет только усиливаться. Секрет, видимо, кроется в том, что шумовые сессии, искаженный вокал и размытые ударные при записи диска были важны Летову не как самоцель, а как средство для изображения нарастающего процесса энтропии.

Ведь что такое «Армагеддон-попс». Во времена Владимира Даля глагол «попсовать» обозначал «исказить, испортить, напакостить». Соответственно, «армагеддон» в названии альбома имеет не столько библейские, сколько социально-бытовые смыслы: вся та пошлость обыденности, которая способствует нарастанию всевозможного хаоса.

Что противопоставляет Летов этой стихии тотального разрушения? Активное экзистенциальное сопротивление. В альбоме много песен о винтовках, терроре и солдатах. Но термин «оружие», как и название заглавной песни альбома, двоится. Его можно трактовать в ревякинском смысле: «оружие» от слова «орать» - то есть «возделываать землю». Отсюда становится понятным оформление альбома: покромсанный пулемет на фоне вспаханного поля. Орудие пришло в негодность, но почва уже возделана — стало быть, есть куда двигаться дальше.