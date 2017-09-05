Концерт памяти жертв упавшего ТУ-154 пройдет в Храме Христа Спасителя

Концерт в память об авиакатастрофе рейса ТУ-154 в Сочи состоится 21 сентября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.

Почтить память погибших придут их родные и близкие, а также подопечные фонда МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», государственные и общественные деятели, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. В концерте примут участие Патриарший хор Храма Христа Спасителя, Московский Государственный Академический Симфонический Оркестр под управлением Павла Когана, Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова, а также Галина Босая и группа

BOSÁYA. Ведущие вечера - Народные артисты России Аристарх Ливанов и Анна Шатилова. Финалом концерта станет исполнение псалма 90 из цикла «XII Священных псалмов».

Галина Босая, куратор проекта: «Нас всех потрясла эта трагедия, случившаяся почти год назад. Мы как музыканты хотели почтить память этих людей небольшим концертом в фонде МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы". Но, во-первых, помещения фонда затопило, а, во-вторых, узнав о нашей инициативе, к нам присоединялись все новые музыканты, которые тоже хотели выступить на этом мероприятии, в итоге по благословению Патриарха Кирилла нам выделили Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, куда мы сможем пригласить родных и близких всех погибших в тот день. Но, главной целью нашего проекта является продолжение дела Доктора Лизы. Мы бы особенно хотели привлечь внимание регионов к проблемам паллиативной медицины и к попавшим в сложную ситуацию людям. Доктора Лизы нет, но мы есть, и мы можем помогать».

Важной частью мероприятия станет вручение ордена Дружбы Народов «Белые журавли России» Е.П. Глинке посмертно, а также сбор средств, которые будут направлены семьям погибшим и подопечным Доктора Лизы. Трагедия, произошедшая 25 декабря 2016 года, унесла жизни 92 человек, среди которых была глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, участники Академический ансамбль песни и пляски им. А.В. Александрова, корреспонденты трех российских телеканалов. Трансляция

