Андрей Машнин спел об отношениях, ведущих к опустошению

Группа «МашнинБэнд» дала концерт в московском клубе «Лес» 2 сентября

После десятилетней паузы Андрей Машинин возродил в 2015-м свою культовую группу — на радость оставшимся в живых и в строю поклонникам андеграунгда 90-х. Концерты в Москве и Питер какое-то время носили ретроспективный характер. Конечно, изобретательный Андрей всеми силами старался разнообразить концертное действо, то используя аппетитных девушек на подтанцовке, то экспериментируя с клавишными партиями. Зрители воспринимали эти новшества с воодушевлением, но не уставали напоминать Машнину, что ждут от него, прежде всего новых песен. И на концерте в «Лесу», что называется, лед тронулся.

Обычно выступления «Машнинбэнда» начинаются с неразрывной связки, состоявшей из «Водолеи» и «Бомбы». Сохранив сам этот драматургический принцип, когда в одной упряжке идет короткометражная интродукция и полнометражная первая песня, музыканты заменили составляющие, сначала исполнив вводную новинку про пальцы, повисшие на липком поручне, а потом плавно перейдя к «Снайперу».

Погрузив зрителей в перипетии «Айи» и «Рыбы», Машнин объявил еще одну новую песню «Резина», созданную для одноименного проекта участников столичных групп Verba и Jars. Премьеру он посвятил Илье Зинину — организатору московских концертов «Машнинбэнда» и идейному вдохновителю группы Verba. «Резина» тянулась долго, но случать ее было нескучно, поскольку в тексте ее Машнин подробно и витиевато перечислял, что ему нравится и что он ненавидит. У настоящего интеллектуала даже реестр симпатий-антипатий, как правило, отличается оригинальностью.

Судя по всеми, в «Лес» пожаловали прекрасно подготовленные зрители, поскольку некоторые заказы тоже выдались достаточно оригинальными. Один из зрителей выкрикнул было название песни «Тихо в лесу» из одноименного сольного альбома Машнина. Певец откликнулся изумленным возгласом «о-го-го» - мол, ну вы вспомнили! По понятным причинам, ходатайство отклонили, зато сыграли еще одну новую песню «Валентинка» с интригующим припевом «наши отношения ведут к опустошению». Не обошлось и без обещанной премьеры «Нина».

В хорошо знакомой поклонникам группы «Ту-Ту» добавился прием, который музыкальные критики обычно называют на западный манер — spoken word. Перед третьим куплетом, повествующим о злоключениях так и не доехавшего до крыма бедолаги, Машнин рассказал о Сргее Фирсове, выходящем из японского супермаркета с полной сумкой продуктов. С бывшим директором «МашнинБэнда» и руководителя знаменитой котельной «Камчатка» у Андрея сегодня не самые безоблачный отношения. Тем не менее, Машнин по-прежнему отзывается о Фирсове только в уважительном ключе.

Кстати, исполнение песни «Котельная» выдалось скомканным, поскольку музыканты слишком загнали ее ритм, и до куплета о Фирсове так дело и не дошло. К тому же Машнин боялся опоздать на обратный поезд до Питера, но тем не менее, вышел на бис и исполнил уже упомянутую дилогию «Водолея»+»Бомба». Драматургическое кольцо замкнулось, и зрители расходились удовлетворенными.