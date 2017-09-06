Danko Jones «Wild Cat»

Исполнитель: Danko Jones, Название: «Wild Cat», Стиль: хард-рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Один хороший, но, увы, локально известный российский рокер недавно поинтересовался у своих подписчиков в блоге: почему мои картинки с котиками вы лайкаете охотно, а концертные анонсы напрочь игнорируете? Спектр ответов тянул на добротное социологическое исследование, но речь не о них. Канадская группа Danko Jones умудрилась в альбоме «Wild Cat» убить сразу двух зайцев. На обложке красуется забавный комиксовый котяра. А на диске обнаруживается дюжина забористых боевиуов из серии «рок с яйцами».

«Все пропьем, но рок-н-ролла» не опозорим!», - под этим девизом наверняка, не задумываясь, подпишутся участники Danko Jones. Группа относится к той категории команд, которые не устают воспевать и мифологизировать рок как явление, совершенно не обращая внимание на его побочные эффекты и метафизическую подоплеку. Все предельно просто и понятно: заводные риффы, утяжеленные риффы, сладкий вокал с необходимой дозой брутальной хрипотцы, романтика ночных скоростных прогулок.

Имя подобным альбомом — легион, но у Danko Jones есть тот самый хук, который побуждает возвращаться к их песням снова и снова. Улацающие перкуссии, моторый бас, отполированные до блеска гитарные солыги, манящие выкрики «aha-aha» - и все девушки в их власти! Ну а уж парням в этой ситуации волей неволей придется подтягиваться...

Особых витийств в этой музыке искать не приходится — она хороша именно своей стабильностью. Поклонницы должны быть в курсе: каким бы излишествам ни подвергали себя любимцы, завтра в назначенный час они выйдут на сцену бодрыми и глянцевыми. И да, будут без отдавать им свое сердце, как тот самый горьковский Данко...