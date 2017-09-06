Lumen. Десятилетие альбома «Правда?», 11 сентября, «16 Тонн»

Группа Lumen отпразднует десятилетие альбома "Правда?" двумя эксклюзивными выступлениями - 11 сентября в московском клубе "16 Тонн" и 19 октября в Санкт-Петербурге на фестивале "Мир без наркотиков"

Прозвучат все песни с альбома, причем сыграны они будут в том же порядке, как и на пластинке, а также несколько близких по настроению композиций. Многие песни с альбома "Правда?" не звучали со сцены уже очень давно.

Lumen уже давно являются хэдлайнерами нашей рок-сцены - они легко собирают многотысячные залы, а их туры насчитывают полсотни концертов. И именно вышедший в 2007-м году альбом "Правда?" стал переломным для группы. На тот момент Lumen уже были известны в масштабах страны, но считались скорее перспективной молодой группой. Парадоксально, но факт: жесткий, бескомпромиссный и яростный альбом, песни с которого не попали в радиоэфир, "выстрелил" - после его релиза Lumen произошел "солд-аут" в крупнейшем на тот момент московском клубе "Б1 Maximum", а на альтернативной музыкальной премии "RAMP", учрежденной телеканалом "A-one", "Lumen" победили сразу в двух главных номинациях: "Альбом года" и "Группа года".

"Выход альбома стал для нас знаковым событием – закончились отношения со всеми лейблами, и мы отправились в свободное плавание", - вспоминает фронтмен Lumen Тэм Булатов. "Мы просто записали альбом, которым хотели поделиться. Мы сочинили песни о том, что нас по-настоящему волновало. И в этом смысле, мы не можем сказать, что он отличается от других наших альбомов – к созданию каждого мы подходили и будем подходить так же. Но затем произошло то, что от нас уже не зависело: эти песни оказались близки многим любителям рок-музыки, и мы отправились с ними в самый длинный тур в нашей истории. За прошедшее десятилетие мы выпустили много альбомов, всякий раз сталкиваясь с одной и той же реакцией: любой релиз сравнивали с альбомом «Правда?». «Хуже, лучше, взрослее, спокойнее, слабее, добрее, похоже, ближе…» - вариантов было много, но за любыми мнениями лежал и другой смысл – «Правда?» стал для многих наших слушателей определённым эталоном, призмой, через которую оценивается всё наше творчество. Мы относимся к этому с пониманием, потому что сами очень любим рок-музыку. И в творчестве других коллективов мы, как слушатели, тоже можем выделить альбомы с «похожей судьбой»".

Расхожая ныне фраза "верните мне мой 2007-й" - явно не про Lumen, они уверенно двигаются вперед, последний на данный момент студийный релиз "Хроника бешеных дней" вышел в прошлом году. Тем не менее, забывать о важных вехах в своей истории, музыканты не собираются. В следующем году планируется масштабный тур по случаю двадцатилетия группы. Ну а этой осенью - два специальных выступления, приуроченных к десятилетию альбома "Правда?". "Это будет маленький семейный праздник «для своих»", - говорит Тэм. "Мы выступим с короткой программой – сыграем весь альбом. 12 песен о том, что не так сильно изменилось в нашей жизни за 10 лет, и о том, что изменилось существенно – нам уже не «двадцать с лишним», людей не 6 миллиардов, но всё равно «всегда 17» и «жить совершенно иначе» теперь хочется ещё сильнее. Давайте вспоминать и сравнивать вместе!"