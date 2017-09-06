Робби Уильямс отменил все свои российские концерты

Популярный британский поп-певец Робби Уильямс отменил последние концерты своего тура «The Entertainment Show», которые должны были состояться в Санкт-Петербурге и Москве в конце текущей недели.

В заявлении представителей артиста говорится, что отмены выступлений связаны с болезнью артиста.

«В связи с болезнью артиста два последних концерта в рамках тура The Heavy Entertainment Show 7 сентября в Санкт-Петербурге и 10 сентября в Москве отменены. Кроме того, артист не сможет выступить на фестивале «Новая Волна» в Сочи», - говорится в заявлении.

Информация о порядке возврата билетов будет предоставлена организатором российских концертов позже.