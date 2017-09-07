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«Бахыт-Компот», 9 сентября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT (nid: 809212)

12:54 7.09.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Историю столичной группы «Бахыт-Компот» принято отсчитывать с 1989 года

Тогда Вадим Степанцов и Константэн Григорьев (незадолго до этого основавшие Орден куртуазных маньеристов) написали на озере Балхаш целый ряд будущих шлягеров вроде «Девушки по имени Бибигуль» и «Пьяной помятой пионервожатой».

Давным-давно дослужившись до сборника из серии под красноречивым названием «Легенды русского рока», но не сбавляя студийную и концертную активность, пару лет назад группа отпраздновала на сцене ГЛАВCLUB GREEN CONCERT четвертьвековой юбилей, а этой осенью отметит очередной день рождения своего бессменного фронтмена Степанцова.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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