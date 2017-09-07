«Несчастный случай», «Ва-Банкъ» и «Уматурман» выступят на Дне города

В празднествах по случаю Дня города в Москве 9 и 10 сентября пройдут интересные концерты.

Телеканал «Рен-ТВ» отметит 20-летие сборным концертом на Манежной площади в рамках празднования Дня города 10 сентября 2017 года, сообщает InterMedia. В мероприятии примут участие ведущие и лица канала, а также группы «Ундервуд», «Приключения Электроников», «Радио Камергер», «Рекорд Оркестр», ВИА «Татьяна», «Несчастный случай», «25/17», «Ва-Банкъ».

Как сообщает пресс-служба телеканала, торжества по случаю юбилея проходят по всей стране. Лица телеканала уже побывали в Ижевске, Кемерово и Воронеже, 8 сентября праздник пройдет в Новосибирске, 9-го встречи и концерты состоятся в Томске и Челябинске. Начало в 10.00.

Кроме того, праздничные концерты в честь 870-летия Москвы состоятся в Парке Горького 9 и 10 сентября 2017 года. 9 сентября на сцену выйдут «Уматурман», «Восемьпо Гринвичу», «Моя Мишель», Pompeya и Vanyn, а 10 сентября будут выступать «Пицца», Jukebox Trio, IOWA, «АлоэВера», «Гирок открытыми» и Guru Groove Foundation. Начало в 14.30. Вход на оба мероприятия свободный.