Красные Звезды «Эпоха лжепатриотизма» (2 лимитированные версии)

Исполнитель: Красные Звезды, Название: «Эпоха лжепатриотизма», Стиль: хард-рок, Год: 2017

Обложка основного издания диска

Восемь лет понадобилось «Красным Звездам», чтобы осуществить переиздание на дисках своей знаменитой трилогии «Страна Чудес». За это время группа успела возродиться, выпустить кучу новых альбомов, вновь распасться и переформатироваться в следующий проект «Черная Ленточка», максисингл которой вышел одновременно с переизданием третьей части «Страны Чудес» «Эпоха лжепатриотизма».

Триптих охватывает важнейшие этапы советского периода. Первая часть «Смершевы песенки» посвящена Сталину, вторая — «Кругозор» - Гагарину, ну а третья — Горбачеву. Эпоха великого перелома, эпоха грандиозных свершений и эпоха чудовищной подмены ценностей, соответственно.

Сейчас лидер «Красных Звезд» Владимир Селиванов несколько дистанцируется от этого материала, заявляя, что каждая часть является не выражением авторской позиции, а моделированием взглядов человека, жившего в тот или иной советский период. Отчасти так оно и есть. В «Эпохе лжепатриотизма» хватает ролевых песен, написанных от лица различных персонажей.

Например, «Империя» - выражение взглядов рядового члена НБП рубежа веков, а «День Победы» - замечательный образчик ностальгии ветерана Великой Отечественной по славной боевой юности. Но эти песни отнюдь не воспринимаются как пыльные артефакты. Недаром «Красные Звезды» активно исполняли их вплоть до завершения своей деятельности в 2015 году. А трансформированный вариант песни «Страны Чудес» (с «персональным Богом» вместо «православного») Селиванов даже взял в «Черную Ленточку».

В то же время, в «Эпохе лжепатриотизма» хватает и автобиографических песен. «Охоту» Селиванов написал после того, как начал подозревать, что за ним следят спецслужбы. А «Всё про всё» - одна из самых сокровенных его вещей, где он в предельно лаконичной форме выразил свои базовые представления о мироздании».

Сегодня «Эпоха лжепатриотизма» воспринимается как некий постскриптум. В песнях поубавился привычный для «Красных Звезд» запал, отсутствует крепкое словцо, а фирменные клавишные в духе советского диско всё равно звучат элегически. Страна продана и предена, черное и белое поменялись местами, а то, что было завоевано ценой таких лишений будет обесценено и опошлено грящущим Хамом («человеческие стаи безусловно разгадают объятно-необъятные слова чужого смысла»). Цепочку «рабов и рабовладельцев» в очередной раз разомкнуть не удалось...

Но всё же есть в альбоме песни, вселяющие надежду. Кто бы мог подумать, что лирический инструментал гитариста Дмитрия Савика «Русский Крым» окажется пророческим. Неиссякаемая загадка таится и в балладе «Семь чудес света», которую, при желании, можно развернуть в увесистый роман о метафизических судьбах России

Обложка тестового тиража диска

P.S. «Эпоха лжепатриотизма» выпущена издательством Bull Terrier Records сразу в двух лимитированных версиях. Основная представляет с собой глянцевый шестиполосный диджипак с текстами песен прямо на створках. Тестовый тираж выпускался в красной (в цвет названия группы!) стеклянной коробке с напылением на корпусе и иным рисунком накатки CD. Коллекционеры прыгают до потолка, узнав, что ни один из элементов дизайна обоих изданий не дублируется!