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Ученые доказали влияние веселой музыки на творческие решения человека

12:24 8.09.2017
Фото с сайта cdarmy.com
Фото с сайта cdarmy.com
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Восприятие радостной музыки усиливает творческие способности человека и помогает мыслить нестандартно.

Об этом заявили исследователи Симона Риттер из Radboud University в Нидерландах и Сэм Фергюсон из Технологического Университета Сиднея, сообщает interMedia. В эксперименте участвовало 155 добровольцев, разделенных на пять групп. Им предлагалось выполнять различные нестандартные задания под разную по настроению музыку: грустную, спокойную, тревожную и веселую. Пятая контрольная группа работала в тишине. Оказалось, что лучше всех справились с задачами, в том числе с нахождением нестандартных решений, те, кто слушал веселую музыку.

Тишина также не способствовала озарениям. «Возможности музыки как средства стимулирования творчества до их пор оставались относительно неизведанными, - считает Симона Риттер. – Но ранее считалось, что любая музыка помогает сосредоточиться и мыслить. Мы же видим, что не любая по характеру мелодия повышает творческий потенциал».

Несмотря на то, что авторы исследования использовали классическую музыку – «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса (спокойная музыка), «Времена года» Антонио Вивальди (радостная музыка), «Струнное адажио» Сэмюэла Барбера (грустная музыка) и тема «Марс» из симфонической сюиты «Планеты» Густава Холста (тревожная музыка), они считают, что их выводы касаются и современной популярной музыки. И песни, скажем, Бруном Марса могут не только поднимать настроение, но и помогать думать и творить.

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования российских и зарубежных ученых, Музыка в мире, Музыка в России, Наука и практика
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