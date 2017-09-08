Ученые доказали влияние веселой музыки на творческие решения человека

Восприятие радостной музыки усиливает творческие способности человека и помогает мыслить нестандартно.

Об этом заявили исследователи Симона Риттер из Radboud University в Нидерландах и Сэм Фергюсон из Технологического Университета Сиднея, сообщает interMedia. В эксперименте участвовало 155 добровольцев, разделенных на пять групп. Им предлагалось выполнять различные нестандартные задания под разную по настроению музыку: грустную, спокойную, тревожную и веселую. Пятая контрольная группа работала в тишине. Оказалось, что лучше всех справились с задачами, в том числе с нахождением нестандартных решений, те, кто слушал веселую музыку.

Тишина также не способствовала озарениям. «Возможности музыки как средства стимулирования творчества до их пор оставались относительно неизведанными, - считает Симона Риттер. – Но ранее считалось, что любая музыка помогает сосредоточиться и мыслить. Мы же видим, что не любая по характеру мелодия повышает творческий потенциал».

Несмотря на то, что авторы исследования использовали классическую музыку – «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса (спокойная музыка), «Времена года» Антонио Вивальди (радостная музыка), «Струнное адажио» Сэмюэла Барбера (грустная музыка) и тема «Марс» из симфонической сюиты «Планеты» Густава Холста (тревожная музыка), они считают, что их выводы касаются и современной популярной музыки. И песни, скажем, Бруном Марса могут не только поднимать настроение, но и помогать думать и творить.