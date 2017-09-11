]]> ]]>
Главная Музыка Сплетник

Солиста группы «Челси» избили в Москве

15:32 11.09.2017 , Антон Крайний
Роман Архипов (Troy Harley). Фото с сайта troyharley.com
Роман Архипов (Troy Harley). Фото с сайта troyharley.com

День города Москвы далеко не для всех оказался счастливым

Пострадал солист группы «Челси» Роман Архипов, который в последние годы обитает в Америке и выступает под псевдонимом Трой Харлей. В Москву он приехал, чтобы навестить друзей. Прогулка поздним вечером в центре столицы оказалась для компании роковой. К певцу и его приятелям пристала подвыпившая шайка агрессивно настроенных молодых людей.

Роман Архипов до последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем, но ему это увы не удалось. Нападавшие спровоцировали драку, а один из них и вовсе извлек нож. Архипов и его друзья были вынуждены бежать с места происшествия. В результате артист лишился своего любимого браслета, а также получил травмы лица.

Пострадавшие сразу же вызвали полицию. Несмотря на то, что стражи порядка приехали по горячим следам, задержать злоумышленников не удалось. «Они мне сказали, что у них только два человека на весь этот участок, — рассказал Архипов Life.Ru, — Как же так, у них же там столько пьяных людей в ночных клубах. Но они не предложили ни камеры посмотреть, ничего».

Темы: Чрезвычайные происшествия, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.09.2017, 18:04
двести

грабят,двое "ловят".Привет масва
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.