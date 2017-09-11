Солиста группы «Челси» избили в Москве

День города Москвы далеко не для всех оказался счастливым

Пострадал солист группы «Челси» Роман Архипов, который в последние годы обитает в Америке и выступает под псевдонимом Трой Харлей. В Москву он приехал, чтобы навестить друзей. Прогулка поздним вечером в центре столицы оказалась для компании роковой. К певцу и его приятелям пристала подвыпившая шайка агрессивно настроенных молодых людей.

Роман Архипов до последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем, но ему это увы не удалось. Нападавшие спровоцировали драку, а один из них и вовсе извлек нож. Архипов и его друзья были вынуждены бежать с места происшествия. В результате артист лишился своего любимого браслета, а также получил травмы лица.

Пострадавшие сразу же вызвали полицию. Несмотря на то, что стражи порядка приехали по горячим следам, задержать злоумышленников не удалось. «Они мне сказали, что у них только два человека на весь этот участок, — рассказал Архипов Life.Ru, — Как же так, у них же там столько пьяных людей в ночных клубах. Но они не предложили ни камеры посмотреть, ничего».