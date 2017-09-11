Соломенные еноты «Дневник Лили Мурлыкиной»

Исполнитель: Соломенные еноты, Название: «Дневник Лили Мурлыкиной», Стиль: панк-рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Музыка «Соломенных енотов» оказалась не по зубам даже многим убежденным адептам экзистенциального панка. Причина тому — тотальный эскапизм ее лидера Бориса Усова, граничащий с сектантским отношением к жизни. Окружив себя верными последователями, Усов запрещал им распространять записи своего коллектива за пределы узкого круга, а ослушников нещадно карал. В итоге деятельность «Енотов» обросла чудовищными мифами, призванными отпугивать непосвященных.

С учетом сказанного выше представленное CD-издание альбома 1998 года сродни чуду. Не стоит удивляться, что не так страшен черт, как его малюют. Несмотря на, мягко говоря, домашнее качество записи, эти песни звучат очень свежо и актуально. Череда историй о добровольно затворивших себя в башнях из слоновой кости маргиналах вызывает сегодня живое сочувствие. Усов особо не заботился о расширении аудитории, поэтому многие его песни зачастую имеют локальный характер (да и чего стоит само наименование феномена «коньковская формация»). Яркий пример песня с «Nazi лозунг». Ее интерпретация невозможна без знания истории дружественной «Соломенным Енотам» группы «Банда Четырех», лидера которой Сантима обвиняли в симпатиям к эстетике Третьего Рейха.

Тем не менее, прочие песни будут вполне понятны разного рода лузерам, изгоям и «ботанам». Неприкаянной «императрицам вселенной», беглым тигрицам Рицици и Мицици, подводному царю Мартемьяну, ученому Коту в цепях тесно в рамках общепринятых отношений, поэтому они обречены на гибель. Герои Усова отказываются понимать устройство механизмов этого мира, поэтому им проще его взорвать, нежели приспосабливаться к волчьим законам. Как ни странно, этот стихийный бунт относится скорее к методу познания, чем к экстремизму как таковому.

Песни выстроены так, что деструктивные тенденции в них никогда не берут верх. Ведь кто такая Лиля Мурлыкина? Трепетная институтка с девичьим альбомом в руках или злокозненный «санитар леса» из «Коротких историй» Киры Муратовой? Каждый слушатель этого альбома даст ответ в меру своей испорченности. Важно не это, а то, что Усов одной афористичной строчкой умеет описать архетимическую семейную драму: «Одинокий крестик женился на нолике и превратился в прицел». А фраза из песни «Лейтесь слезы» «мама для мамонтенка, смерть для мента и жиида» внезапно аукнется у новоявленной хипстерской героини Лизы Монеточки: «Эта долька для ежа — смерть легавым от ножа».

При всей кустарности задействованного при записи альбома инструментария, изобретательности «Енотам» не занимать. Скажем, Усов со знанием дела использует мелодекламации и (там, где это действительно нужно) вокал Арины Строгановой, которая то подчеркивает универсальность описываемого явления, то смягчает изначально жесткий посыл, то, напротив, добавляет экспрессии. Ну и, конечно, альбом стоит послушать хотя бы ради тех культовых персонажей, которые приняли участие в его записи: Алеса Валединского из издательства «Выргород» и ныне покойного Жени Корнея.