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Билан и Лазарев устроили потасовку на «Новой волне»

12:47 12.09.2017
Дима Билан © KM.RU, Наталья Ступникова
Дима Билан © KM.RU, Наталья Ступникова
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Совместный номер двух известных исполнителей Димы Билана и Сергея Лазарева на музыкальном фестивале «Новая волна» в Сочи сопровождался досадным казусом.

Десятого сентября Билан и Лазарев вместе выступали на сцене в рамках конкурса. Дуэтом российские любимцы публики спели композицию «Прости меня». Из-за неотрепетированности маневров данную песню Дима и Сергей исполнили дважды. Конфуз произошел, когда Билан в середине куплета забыл о том, что поет не соло, а вместе с Лазаревым, и начал исполнять его партию.

Лазарев сделал вид, будто так и нужно, и не стал прерывать исполнение своего коллеги. Лишь по окончании композиции Дима обратился к публике со словами извинений, предложив исполнить «Прости меня» заново, так как перепутал и спел не свою партию. Однако во время вокального исполнения произошел еще один конфуз. Дима вновь спел слова Сергея.  Лазарев спохватился, а его реакция оказалось довольно бурной: он резко развернулся и пошел с кулаками на коллегу, сообщает «Российский Диалог». К счастью, мордобития не произошло, они просто обыграли сцену. При этом за кулисами певцы дали волю своему возмущению.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Конкурсы и фестивали, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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