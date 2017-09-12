Билан и Лазарев устроили потасовку на «Новой волне»

Совместный номер двух известных исполнителей Димы Билана и Сергея Лазарева на музыкальном фестивале «Новая волна» в Сочи сопровождался досадным казусом.

Десятого сентября Билан и Лазарев вместе выступали на сцене в рамках конкурса. Дуэтом российские любимцы публики спели композицию «Прости меня». Из-за неотрепетированности маневров данную песню Дима и Сергей исполнили дважды. Конфуз произошел, когда Билан в середине куплета забыл о том, что поет не соло, а вместе с Лазаревым, и начал исполнять его партию.

Лазарев сделал вид, будто так и нужно, и не стал прерывать исполнение своего коллеги. Лишь по окончании композиции Дима обратился к публике со словами извинений, предложив исполнить «Прости меня» заново, так как перепутал и спел не свою партию. Однако во время вокального исполнения произошел еще один конфуз. Дима вновь спел слова Сергея. Лазарев спохватился, а его реакция оказалось довольно бурной: он резко развернулся и пошел с кулаками на коллегу, сообщает «Российский Диалог». К счастью, мордобития не произошло, они просто обыграли сцену. При этом за кулисами певцы дали волю своему возмущению.