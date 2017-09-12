Детский фестиваль науки WOW!HOW?, 16-17 сентября, РАН

В начале учебного года в залах президиума Российской академии наук (РАН) в двенадцатый раз пройдет фестиваль науки для школьников WOW!HOW?

16 и 17 сентября в Российской академии наук школьников и их родителей ждут познавательные мастер-классы и шоу, интерактивные лекции, уникальные экспонаты и совершенно новое научное представление на большой сцене.

В большом зале РАН покажут шоу «Гипер Эксперименты» — научный перфоманс, для которого специально были созданы уникальные экспонаты и реквизит. Зрителей ожидают более 20 экспериментов собственной разработки, основывающихся на классических научных явлениях: огромный 16-ствольный шаромёт, выстреливающий 1500 шариков для пинг-понга за минуту; самая большая воздушная базука диаметром более 2,5 метров; 20-метровый маятник с гирей, пролетающий в сантиметрах от головы демонстратора; ручная пушка, стреляющая молниями Теслы и другие.

Вместе с импресарио по имени Георг Крафт (его роль исполняет российский актёр театра и кино, шоумен, телеведущий — Павел Кабанов) гости фестиваля направятся на встречу с учеными, которые проведут демонстрации, параллельно объясняя увиденные эффекты при помощи простых и понятных аналогий, а также демонстрируя замедленное видео опытов, снятых на специальную камеру со скоростью 10 000 кадров в секунду и 3D графикой и анимацией в Cinema4D.

Помимо шоу в большом зале команда WOW!HOW? подготовила более 40 научных активностей на трех этажах Российской академии наук:

Физическое шоу «От эксперимента к открытию» — когда мы видим что-то противоречащее здравому смыслу, то задумываемся и продвигаемся вперёд. Посетителей ждет 10 физических опытов, с помощью которых будут раскрыты секреты кинотрюков и развеяны распространённые мифы.

Шоу «Супер-лаборатория» — как можно проткнуть воздушный шарик так, чтобы получился шашлык? Можно ли что-то нарисовать при помощи тепла рук или оставить кровавый отпечаток на листке бумаги? Как бусы по инерции будут самостоятельно выскакивать из банки? Реально ли сделать из соски шарик? А загипнотизировать целый класс? Ответы на эти и многие другие вопросы в шоу «Суперлаборатория».

Полюбившаяся постоянным гостям интерактивная зона «Битва роботов» — сражения роботов можно увидеть не только в научно-фантастических фильмах, но и наяву – в нашей интерактивной зоне. Здесь на трех боевых площадках можно будет попробовать себя в роли пилота боевой машины или робота LEGO Battle Robots. Проверим, удастся ли вам одолеть соперника?

Также в программе:

• Медицинские мастер-классы: Тайные организма; Реанимация, Мой биопаспорт

• Технологии будущего: 3D печать, eye-tracking, виртуальная реальность;

• Науки о Земле — Плавильная мастерская, Нефть: тайна черного золота, Каменный круговорот;

• Современная робототехника, конструирование и программирование;

• 16 увлекательных интерактивных зон от Химической лаборатории до Марсианской станции;

• Всевозможные активности от наших партнеров: музея «Экспериментаниум», музея «Живые системы», «Боевые роботы», «Maker’s lab» и многих других.



Вас ждут 9 часов впечатлений и захватывающее научное представление на большой сцене РАН, и все это по единому билету стоимостью всего от 790 р.

Только 16 и 17 сентября 2017.

Залы президиума Российской академии наук, Москва, Ленинский проспект, 32а.

Организатор фестиваль наук для школьников «WOW! HOW?»

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